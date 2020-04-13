Вирусолог Андрес Меритс: чтобы выработать стадный иммунитет, нам пришлось бы сотрудничать с гробовщиками

Посаженных на строгий карантин сааремаасцев занимает один вопрос: как вирус будет отступать? Одним из мнений является то, что поскольку островитян заражено очень много, в результате возникнет стадный иммунитет, то есть переболеют буквально все.

Медицина не поспеет

Вирусолог Тартуского университета Андрес Меритс говорит, что разговоры о стадном иммунитете нужно забыть: «Возникновение стадного иммунитета на Covid-19 через тотальный перенос болезни возможно, но есть опасения, что это может произойти только в тесном сотрудничестве с гробовщиками». Он объяснил, что стадный иммунитет может возникнуть двумя путями: при массовой вакцинации и через массовый перенос болезни.

Первого варианта сейчас нет. Для массового переноса болезни нужно, чтобы в течение одного или нескольких сезонов болезнью переболели 60-70 процентов населения. В случае Сааремаа речь идет о почти 20 000 заболевших. По оценке Меритса, сегодня количество заболевших составляет около 1000-1500 человек. И это в том случае, что у половины симптомы еще не возникли, или и не возникнут, а 75 процентов заболевших будут подтверждены в ходе тестирования.

По словам вирусолога, лучшей оценкой смертности среди заболевших является 1,4 процента. Это означает, что только на Сааремаа должны умереть 150 человек, что в два раза больше, чем в состоянии выдержать система здравоохранения острова. И это даже в том случае, если вся материковая часть будет заниматься лечением сааремааских пациентов.

«Иллюзия того, что ущерб можно значительно сократить, защищая стариков, на сегодняшний день уже должна пропасть», - напомнил он о том, что раньше считалось одним из способов спасения.

Хвост болезни на Сааремаа длинный

Вопрос: «Как мы избавимся от вируса?», по словам Меритса, это вопрос большой значимости.

Жесткий карантин на Сааремаа не должен означать, что остров быстрее избавится от всего этого: «Я скорее считаю, что на материке проблема будет взята под контроль быстрее, чем на Сааремаа». У нас сейчас в некоторых материковых уездах и на Хийумаа есть вероятность того, что заражение вирусов не происходит.

Глядя на примеры других стран, вводящих агрессивные ограничения, можно увидеть, как после этого начинается сокращение количества зараженных. Это, судя по всему, происходит и в Эстонии. Далее последует период, когда болезнь не будут выявлять вообще, или выявлять в единичных случаях. По примеру Китая или Южной Кореи это может происходить больше месяца. Но чем сильнее вспышка, напомнил Маеритс, тем длиннее у болезни хвост. Если погода сейчас резко не изменится, этот последующий период будет продолжаться на Сааремаа дольше, чем на материке: «Материковая Эстония должна беспокоиться за Сааремаа, а не наоборот».

Вирус вернется