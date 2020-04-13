Михкель Нестор: неужели коронакризис уже прошел?

Фондовый рынок верит в светлое будущее

Финансовым рынкам бывают свойственны паника, волатильность, их бросает в крайности, но в долгосрочной перспективе их движение всегда способно опережать реальную экономику. Поэтому так или иначе не получается игнорировать то, что происходило на финансовых рынках в последние пару недель. Царившая ранее паника сменилась волнами (преждевременного?) оптимизма, в результате чего индекс США S&P 500 по сравнению с самой низкой позицией в марте поднялся на 23 %, а европейский STOXX600 подскочил с низкой ступени на 17 % выше. И на чем же основан такой оптимизм?

Возможных причин две: с одной стороны, вера в то, что вирус скоро будет побежден, а с другой — мнение, что сколь бы ужасной ни была ситуация, правительства при помощи центробанков смогут в конце концов «выкупить» себя из нее.

Последние дни посылали нам действительно позитивные сигналы. Хотя число заболевших Covid-19 по-прежнему растет, все же рост новых случаев инфицирования замедляется как в Европе, так и в США. Например, в эпицентре заболевания в Италии число новых случаев в день упало с 6000 до 3–4 тысяч, а число смертей — с 1000 до приблизительно 500.

В США снижение было более скромным, но и там число новых случаев идет на спад. Прибавив к этому мистические суммы, которые правительства обещали потратить на восстановление экономик, попавших под удар кризиса, участники рынка сделали вывод, что настало время снова покупать акции.

Первые страны ослабляют свои ограничения

Фондовые рынки были на этой неделе обрадованы и одним знаковым событием — после почти трехмесячного карантина миру, наконец, открылся город, где возник первый очаг эпидемии — город Ухань. И хотя в городе продолжают действовать некоторые ограничения, у многих людей, оказавшихся в заточении в городе, наконец-то появилась возможность уехать из него.

Все смелее звучат речи об облегчении ограничений и в Европе. Среди государств реальные шаги в этом направлении делают Дания, Австрия и Чехия, но, помимо них, похожие планы выхода начали составлять и многие другие, в т. ч. Эстония.

В Дании планы возвращения к докризисному образу жизни выглядят самыми смелыми: она позволит детским садам и школам открыться уже 15 апреля. Открытие образовательных учреждений важно прежде всего потому, что оно позволит вернуться на работу родителям, которые до сих пор вынуждены были заботиться о своих детях сидя дома.

Закрытие школ и детских садов было одной из наиболее раскритикованных экспертами мер, так как влияние ее на распространение вируса сравнительно мало по сравнению с ущербом, который она принесла. Остальные ограничения все же будут действовать в Дании по меньшей мере до 10 мая.