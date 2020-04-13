Михкель Нестор: неужели коронакризис уже прошел?

Если верить в способность фондовых рынков предвидеть будущее, то в конце тоннеля уже забрезжил свет. Недавнее ценовое ралли на рынках, похоже, основано на убеждении, что коронакризис вскоре останется позади. Но ни медицинские, ни экономические эксперты не спешат соглашаться с этим предсказанием.
Фондовый рынок верит в светлое будущее
Финансовым рынкам бывают свойственны паника, волатильность, их бросает в крайности, но в долгосрочной перспективе их движение всегда способно опережать реальную экономику. Поэтому так или иначе не получается игнорировать то, что происходило на финансовых рынках в последние пару недель. Царившая ранее паника сменилась волнами (преждевременного?) оптимизма, в результате чего индекс США S&P 500 по сравнению с самой низкой позицией в марте поднялся на 23 %, а европейский STOXX600 подскочил с низкой ступени на 17 % выше. И на чем же основан такой оптимизм?
Возможных причин две: с одной стороны, вера в то, что вирус скоро будет побежден, а с другой — мнение, что сколь бы ужасной ни была ситуация, правительства при помощи центробанков смогут в конце концов «выкупить» себя из нее.
Последние дни посылали нам действительно позитивные сигналы. Хотя число заболевших Covid-19 по-прежнему растет, все же рост новых случаев инфицирования замедляется как в Европе, так и в США. Например, в эпицентре заболевания в Италии число новых случаев в день упало с 6000 до 3–4 тысяч, а число смертей — с 1000 до приблизительно 500.
В США снижение было более скромным, но и там число новых случаев идет на спад. Прибавив к этому мистические суммы, которые правительства обещали потратить на восстановление экономик, попавших под удар кризиса, участники рынка сделали вывод, что настало время снова покупать акции.
Первые страны ослабляют свои ограничения
Фондовые рынки были на этой неделе обрадованы и одним знаковым событием — после почти трехмесячного карантина миру, наконец, открылся город, где возник первый очаг эпидемии — город Ухань. И хотя в городе продолжают действовать некоторые ограничения, у многих людей, оказавшихся в заточении в городе, наконец-то появилась возможность уехать из него.
Все смелее звучат речи об облегчении ограничений и в Европе. Среди государств реальные шаги в этом направлении делают Дания, Австрия и Чехия, но, помимо них, похожие планы выхода начали составлять и многие другие, в т. ч. Эстония.
В Дании планы возвращения к докризисному образу жизни выглядят самыми смелыми: она позволит детским садам и школам открыться уже 15 апреля. Открытие образовательных учреждений важно прежде всего потому, что оно позволит вернуться на работу родителям, которые до сих пор вынуждены были заботиться о своих детях сидя дома.
Закрытие школ и детских садов было одной из наиболее раскритикованных экспертами мер, так как влияние ее на распространение вируса сравнительно мало по сравнению с ущербом, который она принесла. Остальные ограничения все же будут действовать в Дании по меньшей мере до 10 мая.
Чехия и Австрия в то же время облегчают ограничения для магазинов, которым можно работать в период чрезвычайного положения, разрешив открыть двери, к примеру, строительным и садовым магазинам. В Чехии часть магазинов уже открыта, а в Австрии это произойдет только после пасхальных праздников.
Оптимизм кажется преждевременным
Несмотря на некоторые позитивные новости, нынешний оптимизм на финансовых рынках кажется преждевременным. По оценке многих аналитиков, налицо т. н. «ралли медвежьего рынка», где за большим спадом следует временный подъем, после которого фондовые индексы падут еще глубже. Что бы там ни считали финансовые рынки, но настоящее быстрое восстановление экономики по-прежнему выглядит крайне маловероятным.
Как утверждают предприниматели, финансовый кризис 2008–2009 годов был совершенно терпимым в сравнении с ситуацией, при которой придется удержаться с нулевым оборотом. И даже в случае, если правительственные вспомогательные меры смогут спасти от большей части банкротств, которые в противном случае были бы неизбежными, спрос не восстановится в одночасье.
Помимо медленно отступающего страха перед вирусом, многие люди потеряли свои доходы и сбережения. Поэтому восстановление уровня докризисного спроса займет годы, а не месяцы.
Потребуется время на то, чтобы залатать прорехи в пострадавших цепочках поставок, и докризисный уровень в этой области вряд ли полностью восстановится. Помимо этого, предприятия были вынуждены увеличить свою долговую нагрузку, чтобы выжить в кризисное время, что в дальнейшем ограничит их способность делать новые инвестиции.
Вирус пока еще никуда не денется
Оптимисты зачастую игнорируют не только суровую повседневность реальной экономики, но и довольно единогласное мнение вирусологов о том, что Covid-19 пришел, чтобы остаться. Это означает, что число заболеваний может в какой-то момент снова начать расти, и ограничения вернутся.
Уже сейчас мы можем на примере Азии заглянуть в будущее, где вирус наносит ответный удар. Опасность, что инфекция будет снова импортирована в избавившуюся от заболевания страну, настолько велика, что сегодня пока еще сложно вычислить момент, когда мы сможем снова свободно путешествовать.
К примеру, Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии, снимающей другие ограничения, отметил, что отпуск за границей исключается до тех пор, пока не будет изобретена вакцина. Но с учетом имеющихся знаний случится это, скорее, через несколько лет, а не месяцев.