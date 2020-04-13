Ученые: генетические особенности лишают защиты от коронавируса

Известно, что риск смерти от коронавируса повышен у людей из старшей возрастной группы и у лиц с хроническими заболеваниями. Однако в последнее время стала поступать информация о том, что умирают и молодые люди. По мнению сотрудников Университета Рокфеллера, все дело в генетических особенностях, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Согласно статистике, 40% госпитализированных - молодежь и лица среднего возраста. И ученые попытались разобраться, в чем причина. Сейчас происходит набор группы добровольцев 30-50 лет, находящихся в критическом состоянии, для проведения расшифровки генома. Эксперты хотят найти часть кода, которая создает проблемы с иммунитетом.
А именно, которая делает человека восприимчивым к конкретным типам инфекции. Ученые в качестве примера приводят случай ребенка, умиравшего от гриппа. Оказалось, у ребенка был генетический вариант, выключавший "охранную систему" иммунитета. То есть иммунная система просто не распознавала тревожных сигналов о наличии патогена в теле. И иммунный ответ не запускался. Аналогичные особенности в работе иммунитета иногда наблюдаются у пациентов с туберкулезом.