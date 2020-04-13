Ученые: генетические особенности лишают защиты от коронавируса

Известно, что риск смерти от коронавируса повышен у людей из старшей возрастной группы и у лиц с хроническими заболеваниями. Однако в последнее время стала поступать информация о том, что умирают и молодые люди. По мнению сотрудников Университета Рокфеллера, все дело в генетических особенностях, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.