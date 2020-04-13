Италия. Фото иллюстративное. ФОТО: Flavio Lo Scalzo/REUTERS

Наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны Европы постепенно снимают ограничения, в то время как в других послабления только обсуждаются.

С понедельника в Испании возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины.

Ранее об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила Дания - одна из первых стран Европы, где они были введены.

В Германии правительство обсуждает смягчение мер, а во Франции и Британии ожидается продление карантина.

В понедельник правительство Испании объявило об отмене части ограничений, введенных на время карантина, но каталонские власти уже отказались исполнять это решение.

Глава региональной администрации Каталонии Ким Торра заявил, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик.

Однако в остальных регионах страны рабочие, занятые на производстве, строители и ряд других категорий граждан смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм.

Испания входит в число наиболее тяжело пострадавших от коронавируса стран - там умерло больше 17 тыс. человек с Covid-19. Однако в последнее время число новых случаев стало снижаться.

В Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. Аппенинское государство насчитывает почти 20 тыс. жертв эпидемии.

В Германии канцлер Ангела Меркель консультируется с Академией наук насчет возможного смягчения ограничений, а в среду она обсудит эти перспективы на видео-совещании с главами регионов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с третьим по счету обращением к нации на тему коронавируса. Ожидается, что глава республики продлит действие карантина.