Пн, 13.04.2020
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  • Распоряжение об учебном процессе после 15 мая вызывает у директоров школ замешательство

Распоряжение об учебном процессе после 15 мая вызывает у директоров школ замешательство

Школа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Правительство распорядилось с 15 мая до конца учебного года частично восстановить учебный процесс, если распространение коронавируса будет остановлено. Предполагаемая программа обучения вызывает вопросы у директоров школ, в том числе относительно нагрузки на учителей, передает Rus.ERR.

Директор Ляэнемааской общей гимназии сообщил ERR, что социального контакта между учениками и учителями не хватает, но одобренная правительством инициатива обернется для педагогов двойной нагрузкой, так как им придется заниматься с детьми как в классах, так и дистанционно.

Директор школы им. Фридеберта Тугласа в Ахья Катрин Йыгева в свою очередь рассказала, что, на первый взгляд, идея правительства кажется симпатичной, но в нынешней ситуации трудно представить, как все будет работать на практике.

Красивым, но сложным в исполнении план правительства назвала и директор школы Сууре-Яани Эпп Вяльба, указав также на проблемы с организацией транспорта в сельских регионах. 

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