Распоряжение об учебном процессе после 15 мая вызывает у директоров школ замешательство

Директор Ляэнемааской общей гимназии сообщил ERR, что социального контакта между учениками и учителями не хватает, но одобренная правительством инициатива обернется для педагогов двойной нагрузкой, так как им придется заниматься с детьми как в классах, так и дистанционно.

Директор школы им. Фридеберта Тугласа в Ахья Катрин Йыгева в свою очередь рассказала, что, на первый взгляд, идея правительства кажется симпатичной, но в нынешней ситуации трудно представить, как все будет работать на практике.