Пн, 13.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
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  • Срочники караульного батальона тренировались подавлять массовые беспорядки

Галерея и видео ⟩ Срочники караульного батальона тренировались подавлять массовые беспорядки

На прошлой неделе военная полиция провела контрольные учения по усмирению массовых беспорядков, где срочников учили противостоять беспорядком и контролировать ситуацию, пишет Postimees.

Цель обучения - при необходимости справиться с массовыми беспорядками и подавить их. Учащиеся пробуют взять под контроль беспорядки. Первая мера - не применение силы, а попытка общения с недовольными. Однако, если массы по-прежнему недовольны, единственный выход - применить силы и восстановить мир. Мероприятия проходили в контролируемой, но приближенной к жизни среде, где учащиеся могли применить свои навыки.

Караульный батальон входит в состав военной полиции. Основные задачи батальона - подготовка подразделений военной полиции и участие в военных и государственных церемониях. Служащих обучают охране военнопленных, подавлению беспорядков, сопровождению людей и колонн, регулированию дорожного движения, дорожной разведке и дорожному надзору.

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