Галерея и видео ⟩ Срочники караульного батальона тренировались подавлять массовые беспорядки

Цель обучения - при необходимости справиться с массовыми беспорядками и подавить их. Учащиеся пробуют взять под контроль беспорядки. Первая мера - не применение силы, а попытка общения с недовольными. Однако, если массы по-прежнему недовольны, единственный выход - применить силы и восстановить мир. Мероприятия проходили в контролируемой, но приближенной к жизни среде, где учащиеся могли применить свои навыки.