Галерея и видео ⟩ Срочники караульного батальона тренировались подавлять массовые беспорядки

На прошлой неделе военная полиция провела контрольные учения по усмирению массовых беспорядков, где срочников учили противостоять беспорядком и контролировать ситуацию, пишет Postimees.
Цель обучения - при необходимости справиться с массовыми беспорядками и подавить их. Учащиеся пробуют взять под контроль беспорядки. Первая мера - не применение силы, а попытка общения с недовольными. Однако, если массы по-прежнему недовольны, единственный выход - применить силы и восстановить мир. Мероприятия проходили в контролируемой, но приближенной к жизни среде, где учащиеся могли применить свои навыки.
Караульный батальон входит в состав военной полиции. Основные задачи батальона - подготовка подразделений военной полиции и участие в военных и государственных церемониях. Служащих обучают охране военнопленных, подавлению беспорядков, сопровождению людей и колонн, регулированию дорожного движения, дорожной разведке и дорожному надзору.