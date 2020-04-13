Нарушители мешают весенней уборке одного из таллиннских районов

Весна наступила и началась грандиозная уборка дорог и улиц. Вымоют магистрали и небольшие внутриквартальные улицы. Больше всего грязи и пыли собирается на стыке проезжей и пешеходной дороги, где очень часто припаркованы машины. "На нынешний момент уборка улиц в Каламая в большой степени затруднена, так как водители не соблюдают правил. Когда край дороги плотно запаркован машинами, крупногабаритной технике не проехать по обочине, чтобы почистить стыки, а на стыках как раз и собирается больше всего грязи. С одной стороны, понятно, что люди находятся сейчас в основном дома, и машины больше негде парковать на узких улицах. Временные запреты на парковку установлены на короткие сроки, и мы призываем людей их соблюдать, чтобы моющие машины все же смогли сделать свою работу", - сказал старейшина Пеэтер Ярвелайд.