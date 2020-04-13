Гендиректор Эстонского института конъюнктуры: страны и предприниматели опоздали с оценкой риска COVID-19

«Страны мира крайне тесно связаны через глобальное предпринимательство, транспорт и туризм, а быстрое превращение опасных новых вирусов в пандемию сейчас легче, чем когда-либо раньше», - сказала Йосинг, представляя в понедельник новое исследование конъюнктуры.

По оценке экономических экспертов EKI, до начала марта экономическое положение Эстонии было сравнительно хорошим. В то время текущую ситуацию оценивали в 69 пунктов, на 24 ниже, чем при прошлом наблюдении в декабре. Частное потребление также получило позитивную оценку, а состояние инвестиций оценили как хорошее, сообщило Министерство экономики и коммуникаций (MKM).

Прогноз экспертов на последующие шесть месяцев значительно хуже, индекс экономического климата составляет -26,1, это худший показатель за последние десять лет.

Отражающий чувство уверенности предпринимателей и потребителей индекс экономического доверия в марте в ЕС пережил самый сильный месячный спад с 1985 года — он упал на 8,2 пункта до отметки 94,8 пункта. Кризис повлиял на экономику стран Южной Европы еще в начале марта, в северные страны он пришел через несколько недель.

По словам Йосинг, цифровое развитие Эстонии позволило существенно сократить вызванные социальным карантином проблемы в предпринимательства и позволило многим предприятиям благодаря дистанционной работе продолжать деятельность в сложных условиях. «Образовательная система также успешно использовала цифровые решения», - сказала она.

Глава отдела экономического развития MKM Каупо Реэде отметил, что государство предприняло ряд шагов, чтобы поддержать предпринимателей в это сложное время, а обратная связь от предпринимателей всегда полезна для составления пакетов помощи экономике.

«В том, что касается нашего первого пакета помощи, адресованного предпринимателям, нашими партнерами являются EAS и Kredex, где вместе с нуждающимися в помощи и профсоюзами разрабатываются четкие условия мер, чтобы те соответствовали потребностям предприятий и облегчили ситуацию», - сказал Реэде.

Воспользоваться кредитным поручительством Kredex можно через банк предприятия или можно взять кредит через Kredex. «Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы меры Kredex помогли и микро- и малым предприятиям и чтобы консультации для всех предпринимателей были доступны на эстонском, русском и английском», - сказал Реэде.

Он отметил, что, поскольку кризисные меры Kredex только что были открыты, работа над ними продолжается и, скорее всего, в условия предстоит внести изменения.