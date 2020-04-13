Пн, 13.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
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  • Рийгикогу разрешил покуситься на кубышку: проект дополнительного госбюджета прошел второе чтение
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Галерея ⟩ Рийгикогу разрешил покуситься на кубышку: проект дополнительного госбюджета прошел второе чтение

На сегодняшнем пленарном заседании Рийгикогу принял резолюцию о том, что средства стабилизационного резерва могут быть использованы для при разрешении вызванной коронавирусом чрезвычайной ситуации.

На сегодняшнем пленарном заседании Рийгикогу во втором чтении были три законопроекта, предназначенные для смягчения экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, вызванного распространением коронавируса COVID-19, пишет Postimees.

Во-первых, Рийгикогу решал, поддерживать ли план правительства по использованию средств стабилизационного резерва. За счет средств можно финансировать расходы, инвестиции и финансовые операции государственного бюджета на 2020 и 2021 год.

Во втором чтении был инициированный правительством проект Закона о дополнительном государственном бюджете на 2020 год. Дополнительный бюджет обеспечивает необходимый бюджет для осуществления экономических мер, связанных с распространением коронавируса. Целью этих мер является смягчение ущерба, стимулирование экономики и ускорение выхода из кризиса.

Третье чтение законопроекта состоится в эту среду.

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