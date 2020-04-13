В Рийгикогу обсуждается дополнительный коронакризисный бюджет

Во-первых, Рийгикогу решит, поддерживать ли план правительства по использованию средств стабилизационного резерва. За счет средств можно финансировать расходы, инвестиции и финансовые операции государственного бюджета на 2020 и 2021 год.

Во втором чтении находится инициированный правительством проект Закона о дополнительном государственном бюджете на 2020 год. Дополнительный бюджет обеспечивает необходимый бюджет для осуществления экономических мер, связанных с распространением коронавируса. Целью этих мер является смягчение ущерба, стимулирование экономики и ускорение выхода из кризиса.