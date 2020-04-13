Пн, 13.04.2020
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В Рийгикогу обсуждается дополнительный коронакризисный бюджет

Заседания Рийгикогу во время чрезвычайного положения.

ФОТО: Erik Peinar

На сегодняшнем пленарном заседании Рийгикогу находятся во втором чтении три законопроекта, предназначенные для смягчения экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, вызванного распространением коронавируса COVID-19, пишет Postimees.

Во-первых, Рийгикогу решит, поддерживать ли план правительства по использованию средств стабилизационного резерва. За счет средств можно финансировать расходы, инвестиции и финансовые операции государственного бюджета на 2020 и 2021 год.

Во втором чтении находится инициированный правительством проект Закона о дополнительном государственном бюджете на 2020 год. Дополнительный бюджет обеспечивает необходимый бюджет для осуществления экономических мер, связанных с распространением коронавируса. Целью этих мер является смягчение ущерба, стимулирование экономики и ускорение выхода из кризиса.

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