В этом году Таллинн сконцентрируется на ремонте внутриквартальных дорог

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, у города в приоритете ремонт внутриквартальных улиц и плановое завершение крупных проектов по реконструкции.

«В бюджете текущего года на профилактический ремонт внутриквартальных дорог и улиц предусмотрено 8 млн евро, – уточнил Кландорф. – Мы постепенно приступаем к восстановительному ремонту в различных частях города. В Мустамяэ мы уже начали фрезеровку; в районе Хааберсти на улице Ыйсмяэ на этой неделе начнется реконструкция подъездных путей ко дворам, а также парковочных мест и тротуаров. Параллельно ведется подготовка к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог в других частях города».

Один из крупнейших проектов – начатое в прошлом году строительство отрезка улицы Валдеку между бульваром Вабадузе и Пярнуским шоссе – будет завершен в мае этого года. В июле будут закончены строительные работы на улице Тедре (отрезок от улицы Моони до бульвара Сыпрузе) и улицы Койду (от Палдиского шоссе до улицы Эндла). К концу ноября будет готов отрезок улицы Тяхеторни от Палдиского шоссе до бульвара Кадака, где в результате основательных работ будут созданы лучшие условия для пешеходов и велосипедистов, обеспечивающие, в конечном итоге, безопасность всех участников движения.