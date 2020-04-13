Пыхья-Таллинн получил от города рекордную субсидию

В нынешнем году район Пыхья-Таллинн подал 28 заявок – это на десять больше, чем в прошлом. Из них было удовлетворено 24 ходатайства, а общий объем субсидии впервые превысил 180 000 евро – это самое большое пособие среди всех районов города.

"Квартирные товарищества Пыхья-Таллинна очень энергичные и активные, - сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд. – Когда гуляешь по району, сразу видишь ухоженные дворы, у каждого из которых свой собственный и неповторимый облик. Большинство квартирных товариществ просят денег на строительство парковок и домиков для мусорных контейнеров, также ходатайствуют о пособии для обустройства возле дома живой изгороди. Хочу выразить благодарность специалистам по благоустройству за советы и помощь товариществам в оформлении ходатайств».