Стало известно, где скапливаются микробы, вызывающие инфекцию

Белье после режима деликатной стирки может быть источником инфекции. Микроорганизмы погибают лишь при стирке от 65 градусов.

Скапливаются микробы в мягких игрушках и постельном белье. Специалисты советуют чаще менять белье и находить время для дезинфекции игрушек.

Другие «опасные» места в квартире, где могут скапливаться микроорганизмы – это сетка душа, раковина на кухне и разделочные доски. Сюда же относятся губки для мытья посуды и салфетки, которыми мы протираем поверхности.