Стало известно, где скапливаются микробы, вызывающие инфекцию

Как заявили эксперты, большая доля микробов попадает в наше жилище вместе с обувью для улицы. Благоразумно снимать ее за порогом и, не откладывая в долгий ящик, помыть с мылом, передает MedikForum.
Белье после режима деликатной стирки может быть источником инфекции. Микроорганизмы погибают лишь при стирке от 65 градусов.
Скапливаются микробы в мягких игрушках и постельном белье. Специалисты советуют чаще менять белье и находить время для дезинфекции игрушек.
Другие «опасные» места в квартире, где могут скапливаться микроорганизмы – это сетка душа, раковина на кухне и разделочные доски. Сюда же относятся губки для мытья посуды и салфетки, которыми мы протираем поверхности.
Ученые напоминают, что зубную щетку нужно хранить сухой и менять ее раз в месяц, чтобы она не стала пристанищем для микробов. Не стоит забывать дезинфицировать клавиатуру и мышь своего компьютера.