В Австрии возобновляют работу некоторые магазины

"Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Смягчение ограничений, действующих с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Курц. Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

В Испании заработали строительные фирмы, в Дании - детсады

Австрия - не единственное государство Евросоюза, приступившее к постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Так, власти Испании разрешили с 13 апреля возобновить работу строительным фирмам и отдельным промышленным предприятиям. А в Дании с 15 апреля вновь распахнут свои двери детские сады и начальные школы.

Режим самоизоляции во Франции продлевается до 11 мая, границы останутся закрытыми

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая. Массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до середины июля. Правила режима самоизоляции не планируется изменять, заявил Макрон. Он призвал к их соблюдению в уже существующем виде на всей территории страны.

Такие меры позволяют действовать эффективно, отметил он. "Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил", - пояснил президент Франции.

Французский лидер признал, что страна, судя по всему, плохо подготовилась к эпидемии, которая "указала на существовавшие упущения". При этом он подчеркнув, что в должное время будут сделаны все необходимые выводы.

После 11 мая, по словам президента, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Ряд учебных заведений во Франции начнет постепенно возобновлять работу 11 мая. Высшие учебные заведения пока останутся закрытыми физически до лета. Правительство должно в будущем уточнить для каждого университета порядок работы, в частности для организации экзаменов.

Макрон отметил, что распространение коронавируса во Франции несколько замедлилось.

Во Франции, по данным на понедельник, общее количество жертв коронавируса составляет 14 967 человек, сообщил на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки 335 пациентов умерли в больницах, еще 239 - в домах престарелых. В реанимационных отделениях в понедельник находится 6821 пациент.