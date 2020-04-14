Опрос: жители Эстонии воспринимают коронавирус как прямую угрозу

«Если большинство опрошенных отметили, что вирус — это прямая угроза экономике Эстонии, то угрозу личному экономическому благополучию в вирусе видят три четверти опрошенных. Около 80% респондентов назвали вирус угрозой как их собственному здоровью, так и здоровью эстонского общества», - пояснил политолог Мартин Мельдер.

По его словам, влияние кризиса хотя во многом еще ограниченно, с учетом короткого времени его воздействие на общество все же очень заметно. «Почти половина опрошенных признала, что кризис еще не повлиял на их экономическое положение, однако треть респондентов сообщила, что их доходы сократились. Очень маленький процент людей столкнулся с трудностями по выплате кредитов или лизинга, либо оказался без работы, по пять процентов в обоих случаях», - сказал Мельдер.

Опрос также показал, что поддержка действиq правительства и полиции в обществе очень высока.

«Действиями правительства удовлетворены три четверти респондентов и работой полиции — почти 90 процентов опрошенных. При этом высокая поддержка действий правительства никак не связана с конкретными партиями. Вместе с тем участники опроса высказались критически или не определились с ответом, характеризуя работу Рийгикогу и президента, чья роль в нынешних кризисных условиях неизбежно оказалась меньше», - отметил Мельдер.

Опрос показал, что, хотя кризис затронул экономические интересы очень многих людей, они не торопятся с выходом из чрезвычайного положения. Чуть менее половины опрошенных считает, что выходить из него надо только когда число новых инфицированных заметно снизится.