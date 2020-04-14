Ученые назвали условия безопасной эксплуатации пярнуского моста

По оценке инженеров, для безопасной эксплуатации моста по нему следует разрешить ездить только транспортным средствам весом не более 3,5 тонн - то есть легковым автомобилям, мотоциклам и мопедам, сделав исключение для общественного транспорта. При этом автобусам рекомендовано соблюдать дистанцию в 30 метров.

"Их максимальная масса может достигать 30 тонн, но должны двигаться с интервалом не менее 30 метров. На сегодняшний день это требование выполняется, хотя время от времени, и я видел это лично, автобусы находятся друг от друга на более близкой дистанции, но другим важным выводом или предположением является то, что вес остальных транспортных средств, находящихся на мосту, должен быть ограничен 3,5 тоннами", - сказал профессор Таллиннской высшей технической школы Мартти Кийса.