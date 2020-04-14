Шестикратный олимпийский чемпион возмутился отсутствием карантина в Белоруссии

По словам атлета, он не понимает, что делает президент страны Александр Лукашенко. «Наверное, когда люди начнут умирать семьями, он задумается и введет карантин, как в обычных странах», — отметил спортсмен.

Лукашенко не раз называл психозом общемировую ситуацию вокруг коронавируса. Он подчеркивал, что власти «ничего не запрещают» белорусам, «не загоняют в квартиры», но при этом на улице нет «праздно шатающихся» людей.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. В стране до сих пор проходят спортивные соревнования, в том числе первенство по футболу, на матчи которого допускаются зрители.