Вице-президент ФИФА сомневается, что матчи сборных состоятся в 2020 году

"Думаю, что это (возобновление матчей) может быть сложной задачей. Не столько из-за проблем со здоровьем во всем мире и различной степенью готовности, сколько из-за того, что мы вернемся к международным поездкам, - цитирует Монтальяни агентство АP - Приоритет - национальный футбол. Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки".

"Сомневаюсь, что первые матчи будут проходить в присутствии зрителей. Это очень рискованно. Скорее это будет поэтапный подход, такой же, как и во всех остальных сферах. С мартовским окном в 2021 году будет все в порядке. Сейчас надо решить вопрос с национальными лигами, а затем вернемся к нашим соревнованиям. Вероятно, нам придется серьезно подумать о переформатировании некоторых наших мероприятий", - добавил функционер.