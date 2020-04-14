Вт, 14.04.2020
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Вице-президент ФИФА сомневается, что матчи сборных состоятся в 2020 году

Сборная Эстонии по футболу

ФОТО: Raul Mee

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни выразил сомнение, что в 2020 году может быть возобновлено проведение матчей сборных,передает Р-Спорт.

Ранее рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить международные матчи в июне из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, что это (возобновление матчей) может быть сложной задачей. Не столько из-за проблем со здоровьем во всем мире и различной степенью готовности, сколько из-за того, что мы вернемся к международным поездкам, - цитирует Монтальяни агентство АP - Приоритет - национальный футбол. Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки".

"Сомневаюсь, что первые матчи будут проходить в присутствии зрителей. Это очень рискованно. Скорее это будет поэтапный подход, такой же, как и во всех остальных сферах. С мартовским окном в 2021 году будет все в порядке. Сейчас надо решить вопрос с национальными лигами, а затем вернемся к нашим соревнованиям. Вероятно, нам придется серьезно подумать о переформатировании некоторых наших мероприятий", - добавил функционер.

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