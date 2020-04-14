Продление карантина во Франции ударило по планам возобновления чемпионата страны по футболу и проведению "Тур де Франс"

Гонка должна пройти с 27 июня по 19 июля. Но президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведение крупных спортивных и культурных мероприятий возобновится не раньше середины июля.

В обращении к гражданам Франции президент объявил о продлении карантина до 11 мая, но запрет на массовые мероприятия продлится дольше.

Ранее компания-организатор гонки ASO заявила, что намерена провести «Тур» этим летом, вариант отмены не обсуждался.

Профессиональная футбольная лига Франции определила предварительные сроки возобновления Лиги 1.

Так, для возобновления называются две даты: 3 и 17 июня в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Кроме того, в руководстве решили начать следующий сезон 23 августа. Текущий сезон нужно доиграть к 25 июля, чтобы у команд было хотя бы четыре недели отдыха.