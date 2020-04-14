Позаимствованное у креветки свечение поможет выявить коронавирус

В конце прошлой недели профессор Тартуского университета Пярт Петерсон, специалист в молекулярной иммунологии, отправил коллеге радостное письмо: «Получилось!»

В конце минувшего года из Китая пришли плохие новости: у людей был выявлен новый вид коронавируса Covid-19, вызывавшего сильнейшее воспаление легких. Три месяца спустя Петерсон с радостью сообщил об итогах совместной работы с его коллегами: им удалось разработать тест для выявления антител к вирусу Covid-19.

Комитет по этике дал добро на исследование плазмы крови пациентов Клиники Тартуского университета, чтобы выяснить, будет ли работать новый метод. Как оказалось — работает.

По словам Петерсона, активная работа началась около трех недель назад, когда тартуской биотехнологической компании Icosagen удалось заполучить фрагмент ДНК вируса Covid-19.

Выявление шипов-белков

«В Icosagen также занимаются разработкой теста. Мы провели тест на основании собственного метода, который немного сложнее, но и чуточку лучше», - сообщил Петерсон.

Когда вирус попадает в организм человека, иммунная система начинает с ним бороться. Главной целью являются шипы-белки, расположенные на поверхности самого вируса. Их изображение неоднократно можно было видеть в разных новостных публикациях.

Рабочая группа Петерсона использует эти шипы для выявления в крови пациента антитела к коронавирусу.

Главной задачей выработанных иммунной системой антител является распознавание шипов и их блокирование, чтобы предотвратить попадание в организм.

В своей работе Петерсон также использовал белок, благодаря которому обитающие на глубоководье креветки могут светиться. Они используют люминесценцию. Похожим образом мерцают обитающие у нас светлячки.

При соединении гена шипа-белка и гена свечения креветки получился комплект, имеющий ключевую роль в создании нового теста.

Если в организме человека есть признаки заболевания коронавирусом — то есть антитела — которые обычно вырабатываются в течение двух-четырех недель, то комплект, состоящий из шипа-белка и светящегося гена, прикрепляется к антителу. Ученым лишь остается замерить свечение и понять, есть ли в образце крови антитела или нет. Обычно тест на Covid-19 длится четыре часа — примерно столько же потребуется времени разработанному Петерсону и его командой анализу. К сожалению, в настоящее время его невозможно вывести на международный рынок.

По словам Петерсона, недостатком является тот факт, что отсутствует четкое контрольное антитело. Например, это мог бы быть было, полученный у зараженных коронавирусом мышей, который мог бы выступать в роли пробного камня в каждом комплекте и показывать, что все работает без сбоев.

Дефицит велик

«В условиях пандемии наблюдается острая нехватка реактивов», - сказал Петерсон.

На этой неделе его команда планирует приступить к сравнению предлагающихся на мировом рынке экспресс-тестов, главным недостатком которых по сей день является большое количество ложноположительных и ложноотрицательных тестов. «В настоящее время заполучить для эстонского рынка проверенный экспресс-тест значительно сложнее, чем достать надежную маску», - говорит Петерсон и добавляет, что их метод тестирования позволил бы получить достоверную картину того, какое количество сотрудников домов престарелых или сотрудников скорой помощи переболело коронавирусом. Но в настоящее время Комитет по этике разрешил изучить лишь оставшуюся в лабораториях больниц кровь пациентов. «Если захочется использовать наш тест для диагностирования, то мы оказываемся в том же положении, что и клинические исследования. Необходимо провести испытания, а это займет время», - сказал он, а также добавил, что это может занять до полугода.