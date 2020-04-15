Студия Postimees: всех проверят на коронавирус. Когда? Как? Где?
Решение о проведении массового тестирования на коронавирус принято. Как это будет происходить?
Подробности предстоящей массовой проверки разъяснит в студии Rus.Postimees доктор Аркадий Попов, руководитель кризисного штаба Департамента здоровья. Смотрите прямой эфир в 12:00!
- Когда и как всё население Эстонии проверят на коронавирус?
- Во что это обойдется?
- С кого начнут? Куда обращаться?
- Зачем это нужно? Что можно будет предпринять на основе полученной информации?
- Кто является производителем тестов? Насколько они надежны?
- Пик заболеваемости Covid-19 в Эстонии пройден?
- Как будет происходить постепенное снятие карантина?