Ср, 15.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: всех проверят на коронавирус. Когда? Как? Где?

Студия Postimees: всех проверят на коронавирус. Когда? Как? Где?
12:00

Решение о проведении массового тестирования на коронавирус принято. Как это будет происходить?

Подробности предстоящей массовой проверки разъяснит в студии Rus.Postimees доктор Аркадий Попов, руководитель кризисного штаба Департамента здоровья. Смотрите прямой эфир в 12:00! 

  • Когда и как всё население Эстонии проверят на коронавирус?
  • Во что это обойдется?
  • С кого начнут? Куда обращаться?
  • Зачем это нужно? Что можно будет предпринять на основе полученной информации?
  • Кто является производителем тестов? Насколько они надежны?
  • Пик заболеваемости Covid-19 в Эстонии пройден?
  • Как будет происходить постепенное снятие карантина?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ