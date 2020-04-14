Врач: Италия не верила в серьезность и сложность ситуации

- В Эстонии для больных коронавирусом открыты психологические телефонные линии. В Италии тоже пошли этим путем? Учитывая количество смертей, как обеспечена помощь умирающим и родственникам, чтобы справиться с трауром?

- И в Италии есть психологическое лечение и другие услуги. В больницах, в интернете, есть такие бесплатные телефонные консультации, чтобы было можно поговорить и пообщаться. Эти телефонные линии особенно помогают тем, кто находится на карантине или в больницах. К сожалению, вирус несет с собой физическое и душевное одиночество. Это тяжело для многих семей, и в такой ситуации психологи очень помогают.

Количество смертей у нас начало снижаться. К сожалению, изоляция приводит к тому, что члены семьи сейчас не могут быть рядом. В одиночестве уходят в последний путь. Запрещены и похороны. Это ужасно печально и трагично, люди не могут похоронить своих родственников. В регионах, где смертность большая, крематории перегружены, и там большие очереди.

- При чтении новостей создается впечатление, что в Италии очень долго не понимали серьезность коронавируса, и его распространение обнаружили только тогда, когда он уже имелся у большого количества людей. Почему, как вы считаете, так получилось?

- Это правильное впечатление. Италия потеряла много времени в начале эпидемии. Конечно, недооценили реальную ситуацию. Не верили в серьезность и сложность происходящего. Постепенно увеличилось количество зараженных, и только тогда поняли, что речь идет об очень опасном вирусе. Тогда уделили много внимания экономической ситуации в стране. Просто никто не был готов к такому.

Я считаю, что и другие страны, кроме Италии, не ожидали такого быстрого распространения вируса. Италия все же оказалась первой европейской страной, которая после Китая серьезно столкнулась с эпидемией. После Италии пошли Испания и Америка: никто не был готов к такой яркой вспышке заболеваемости. И никто не смог предусмотреть, что является цепочкой передачи вируса.

Те страны, которые декларируют малое количество заражений – нужно посмотреть, сколько анализов было сделано, и все ли цифры отвечают действительности. Сейчас количество зараженных уменьшилось. Надеемся и сохраняем оптимизм в Италии.

- Как вы считаете, Италия как страна справляется с кризисом? Говорят ли о необходимости изменений, как в будущем обеспечить лучшую готовность медицинской системы?

- Итальянская система здравоохранения является одной из лучших в мире. К сожалению, в последние годы из-за неправильной политики было сделано очень мало инвестиций. Это повлекло за собой закрытие многих больниц и исчезновение сопутствующего ресурса. Также средний возраст населения стал очень высоким, что несет с собой высокий уровень хронических заболеваний и большие расходы.