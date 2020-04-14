Врач: Италия не верила в серьезность и сложность ситуации

Родившийся в Пярну, но почти всю жизнь проживший в Италии доктор Хайк Зариан (37) видит жизнь европейского коронавируса из самого эпицентра. Врачи борются с вирусом 24 часа в сутки, чтобы защитить себя надевают по две маски, и могут только мечтать о том, чтобы повидаться с родственниками. Те итальянцы, которые не могут противостоять болезни, умирают в одиночестве, пишет Postimees.
Детство Зариана прошло неподалеку от пярнумааского Киллинги-Нымме, в Италию он с матерью переехал в 1993 году. В 2011 году закончил медицинский факультет Государственного университета в Падова, и после окончания вуза работал в университетской клинике дерматологом: «Я работаю в сфере частной медицины дерматологом, теперь уже в нескольких клиниках Северной Италии», - сказал доктор Зариан Postimees, добавив, что большую часть времени он трудится в клиниках региона Венеции.
Во время вспышки эпидемии правительство Италии отправило почти всех дерматологов и зубных врачей в домашний карантин, и теперь они ждут, когда вирус отступит и можно будет вернуться к нормальной жизни.
- Как ваши коллеги все это выдерживают?
- Врачи работают 24 часа в сутки. Они даже не спят дома, чтобы не заразить членов своих семей. Многие гостиницы отданы врачам в бесплатное пользование. В регионе Ломбардия под Миланом ситуация еще критическая. Врачи приезжают на помощь со всего мира, зовут даже врачей другой специализации. Медики находятся под физическим и моральным давлением. К нам пришли на помощи как из Китая, с Кубы и Албании, так и из России.
- Как врачи защищаются от коронавируса?
- Тут в Италии врачи носят хирургические маски, часто даже по несколько штук. Снизу хирургическая маска, а поверх нее профессиональная с фильтром FFP3. Также, конечно, очки, чтобы защитить глаза, и маска для лица. В реанимации врачи пользуются одноразовыми защитными костюмами, халатами, перчатками и покрытиями для обуви.
- В Эстонии была большая проблема с доступностью средств индивидуально защиты, как эту проблему решили в Италии?
- В Италии тоже большие проблемы со средствами индивидуальной защиты, особенно сильно это ощущалось во время первой фазы эпидемии. Все запасы закончились! Сейчас очень многие заводы и предприятия перепрофилировали свою повседневную продукцию и начали выпускать маски для лица, перчатки и средства для чистки.
До эпидемии страна покупала большую часть средств за границей, поскольку так было экономически выгоднее. Но это означало, что на месте производство не ведется. Большую помощь мы получили от Китая и Америки. Но запасы быстро заканчиваются. Не хватает всем и всего. Сейчас Италии нужны около 90 миллионов масок в месяц.
- Как болезнь лечат, со временем в этом что-то менялось?
- Для лечения вируса прямого лекарства еще нет. Использовали медикаменты, которые обычно используются при других патологиях, например, ревматоидном артрите. Они показали положительное влияние при лечении Covid-19.
В Италии лекарства и медицинская помощь бесплатные и застрахованы со стороны государства. Улучшилось снабжение защитными масками и доступность дезинфицирующих средств. Кроме того, за короткое время смогли увеличить количество койко-мест в интенсивах, и даже построили новые больницы, которые специализируются на больных Covid-19.
Также в реанимациях обеспечено достаточное количество аппаратов ИВЛ и все остальное необходимое, чтобы гарантировать людям здоровье и благополучие. По-прежнему очень важно увеличивать количество врачей и медицинских сестер во всех региональных больницах Италии. Также нужно обеспечить врачебной помощью и поддержкой людей, которые прошли карантин.
- В Эстонии для больных коронавирусом открыты психологические телефонные линии. В Италии тоже пошли этим путем? Учитывая количество смертей, как обеспечена помощь умирающим и родственникам, чтобы справиться с трауром?
- И в Италии есть психологическое лечение и другие услуги. В больницах, в интернете, есть такие бесплатные телефонные консультации, чтобы было можно поговорить и пообщаться. Эти телефонные линии особенно помогают тем, кто находится на карантине или в больницах. К сожалению, вирус несет с собой физическое и душевное одиночество. Это тяжело для многих семей, и в такой ситуации психологи очень помогают.
Количество смертей у нас начало снижаться. К сожалению, изоляция приводит к тому, что члены семьи сейчас не могут быть рядом. В одиночестве уходят в последний путь. Запрещены и похороны. Это ужасно печально и трагично, люди не могут похоронить своих родственников. В регионах, где смертность большая, крематории перегружены, и там большие очереди.
- При чтении новостей создается впечатление, что в Италии очень долго не понимали серьезность коронавируса, и его распространение обнаружили только тогда, когда он уже имелся у большого количества людей. Почему, как вы считаете, так получилось?
- Это правильное впечатление. Италия потеряла много времени в начале эпидемии. Конечно, недооценили реальную ситуацию. Не верили в серьезность и сложность происходящего. Постепенно увеличилось количество зараженных, и только тогда поняли, что речь идет об очень опасном вирусе. Тогда уделили много внимания экономической ситуации в стране. Просто никто не был готов к такому.
Я считаю, что и другие страны, кроме Италии, не ожидали такого быстрого распространения вируса. Италия все же оказалась первой европейской страной, которая после Китая серьезно столкнулась с эпидемией. После Италии пошли Испания и Америка: никто не был готов к такой яркой вспышке заболеваемости. И никто не смог предусмотреть, что является цепочкой передачи вируса.
Те страны, которые декларируют малое количество заражений – нужно посмотреть, сколько анализов было сделано, и все ли цифры отвечают действительности. Сейчас количество зараженных уменьшилось. Надеемся и сохраняем оптимизм в Италии.
- Как вы считаете, Италия как страна справляется с кризисом? Говорят ли о необходимости изменений, как в будущем обеспечить лучшую готовность медицинской системы?
- Итальянская система здравоохранения является одной из лучших в мире. К сожалению, в последние годы из-за неправильной политики было сделано очень мало инвестиций. Это повлекло за собой закрытие многих больниц и исчезновение сопутствующего ресурса. Также средний возраст населения стал очень высоким, что несет с собой высокий уровень хронических заболеваний и большие расходы.
Надеюсь, что после глобальной пандемии политики смогут оценить и защитить нашу окружающую среду, наше здоровье, медиков и оценить, что еще можно было бы улучшить. Итальянские врачи выкладываются по максимуму, чтобы полностью остановить распространение Covid-19. Это можно сделать всем вместе.
- А что у вас с анализами? Их берут у всех? Используете экспресс-тесты?
- В Италии используют пробы, взятые ватным тампоном из носоглотки. Это очень важно для ранней диагностики и выявления случаев заражения по всей стране. Анализы берут у тех, у кого есть симптомы, а также у медицинских работников. Каждый регион решает сам, а также организует взятие анализов по своим силам и ресурсам.
У правительства региона Венето, например, есть план взять анализы у всего уезда. В одном маленьком итальянском городке, где живут около 3000 человек, проведено эпидемиологическое исследование. Город расположен в зоне первой вспышки, и там анализы взяли у всех жителей. Весь город провел на карантине 15 дней. После этого начали ценить важность анализов. Население Италии составляет больше 60 миллионов человек, и не так-то просто взять анализы у всех, по сравнению с Эстонией, которая в 40 раз меньше.
Экспресс-тесты распространяются в Италии массово и быстро. Постоянно приходится подчеркивать, что экспресс-тесты не заменяют анализа носоглотки, который по-прежнему остается самым эффективным при выявлении Covid-19. Экспресс-тесты могли бы предложить в борьбе с вирусом новые возможности, но в плане доверия к ним нужно провести научные исследования.
- Поскольку итальянцы привыкли к физическому контакту при общении, например, много обнимаются, то насколько сложно было переучить людей, чтобы они начали соблюдать дистанцию?
- Конечно, очень тяжело. В Италии свои традиции. Вечерние посиделки с друзьями, ужин на террасе или в ресторане. Воскресенье в кино или в театре, в музее. Нравится путешествовать. Дружеские объятия это как положительные эмоции, которые дают силы и надежду. Одно дружеское рукопожатие. От всего этого пришлось отказаться. Конечно, есть интернет, который как-то смягчает.
Надеемся, что скоро все традиции вернутся в нашу жизнь.
- Я слышала, что итальянцы больше не могут сидеть дома в карантине. Как вам кажется, в стране нарушается карантин?
- Правила карантина все ужесточаются. В начальной фазе правилом номер один был держаться подальше друг от друга, на расстоянии минимум метра. Теперь мы должны сидеть в карантине дома. В магазин от семьи может пойти только один человек. В аптеки можно ходить только тогда, когда имеется необходимость. Можно и врачу, но для этого должна быть серьезная причина. С собой должно быть подписанное заявление, чтобы в случае необходимости можно было объяснить полиции причины нахождения на улице.
Сейчас открыты все продуктовые магазины. Полиция проверяет улицы и площади, чтобы люди не собирались в группы. Многие не могут соблюдать правила, особенно это распространено на юге Италии.
Очень тяжело жить, если твоя свобода и человеческие отношения ограничены. То же само можно сказать и об Испании. Но сейчас это очень важно и нужно, чтобы остановить распространение вируса, и итальянцы борются за это, как и весь мир.