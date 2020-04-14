Вт, 14.04.2020
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  • С кем-то перепутали: 20-летнего футболиста застрелили во дворе его дома

С кем-то перепутали: 20-летнего футболиста застрелили во дворе его дома

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

20-летний футболист клуба из Эквадора "Гуаякиля" Эдвин Эспиноза был убит. Трагическое событие произошло в субботу, 11 апреля, сообщает 24tv.ua.

Эспиноза находился возле своего дома в популярном районе Гуаякиля. В какой-то момент подошел преступник и несколько раз выстрелил в него. Как оказалось позже, ранение оказалось смертельным.

"Насколько нам известно, Эдвина, вероятно, с кем-то перепутали. Скорее всего, его приняли за кого-то другого. Эспиноза был хорошим молодым игроком, очень уважаемым, воспитанным и образованным. Я знаю его с 12 лет. В таком возрасте он пришел в клуб", – сказал спортивный директор "Гуаякиля" Карлос Франко.

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