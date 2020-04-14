Вт, 14.04.2020
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ePrisma открывает в Ласнамяэ пункт обслуживания drive-in

Prisma

ФОТО: Ander Ilp

Со вторника клиенты торговой сети Prisma в Эстонии смогут получать заказанные в ePrisma товары в пункте обслуживания drive-in в магазине Lasnamäe Prisma на Мустакиви-теэ.

По словам руководителя ePrisma Хельги Кумел, открытие пункта обслуживания ePrisma в Ласнамяэ – часть плана по расширению предприятия.

«За последние месяцы количество сотрудников ePrisma выросло в несколько раз. Например, мы смогли предложить работу многим сотрудникам, которые в настоящее время не работают в отеле Viru», – отметила Кумел.

Первоначально работа в Ласнамяэ будет вестись в две смены. Объем услуги станет увеличиваться по мере роста спроса.

В ласнамяэском drive-in клиенты смогут получать товары, предварительно заказанные в интернете. За ними можно прийти или приехать в пункт обслуживания, который находится в задней части здания.

В связи с тем, что нагрузка увеличилась в несколько раз, при оформлении заказов в ePrisma могут возникать временные сложности. В ePrisma можно оформить заказы за  семь дней, свободные временные слоты заполняются быстро, но постоянно добавляются новые.

«Я советую сначала оформить и сохранить корзину покупок, – сказала Кумел. – Если на данный момент нет свободного слота, оставьте ее в режиме ожидания. Затем время от времени стоит заходить на сайт ePrisma, чтобы узнать, были ли добавлены новые сроки доставки».

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