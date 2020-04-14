ePrisma открывает в Ласнамяэ пункт обслуживания drive-in

По словам руководителя ePrisma Хельги Кумел, открытие пункта обслуживания ePrisma в Ласнамяэ – часть плана по расширению предприятия.

«За последние месяцы количество сотрудников ePrisma выросло в несколько раз. Например, мы смогли предложить работу многим сотрудникам, которые в настоящее время не работают в отеле Viru», – отметила Кумел.

Первоначально работа в Ласнамяэ будет вестись в две смены. Объем услуги станет увеличиваться по мере роста спроса.

В ласнамяэском drive-in клиенты смогут получать товары, предварительно заказанные в интернете. За ними можно прийти или приехать в пункт обслуживания, который находится в задней части здания.

В связи с тем, что нагрузка увеличилась в несколько раз, при оформлении заказов в ePrisma могут возникать временные сложности. В ePrisma можно оформить заказы за семь дней, свободные временные слоты заполняются быстро, но постоянно добавляются новые.