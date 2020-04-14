Дистанционное обучение продлится 15 мая, дальнейшая учеба - в свободной форме

Вт, 14.04.2020
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Аркадий Попов.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня в 12:00 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Министерства образования и науки рассказали о нынешней ситуации в стране.

В пресс-конференции приняли участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов и вице-канцлер по вопросам общего образования, языковой и молодежной политик Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс.

Темы:

  • ситуация в стране и тестирование;
  • организация обучения в школах в ближайшие месяцы.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

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