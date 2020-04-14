Дистанционное обучение продлится до 15 мая, дальнейшая учеба - в свободной форме

Сегодня в 12:00 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Министерства образования и науки рассказали о нынешней ситуации в стране.
В пресс-конференции приняли участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов и вице-канцлер по вопросам общего образования, языковой и молодежной политик Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс.
Темы:
- ситуация в стране и тестирование;
- организация обучения в школах в ближайшие месяцы.
Rus.Postimees вел прямую трансляцию.