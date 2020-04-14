Вт, 14.04.2020
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  • Прямая трансляция: доктор Попов и Министерство образования расскажут о ситуации в стране

Прямая трансляция: доктор Попов и Министерство образования расскажут о ситуации в стране

Аркадий Попов.

ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня в 12 часов начнется традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Министерства образования и науки расскажут о нынешней ситуации в стране.

В пресс-конференции должны принять участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов и вице-канцлер по вопросам общего образования, языковой и молодежной политик Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс.

Темы:

  • ситуация в стране и тестирование;
  • организация обучения в школах в ближайшие месяцы.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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