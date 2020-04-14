Прямая трансляция: доктор Попов и Министерство образования расскажут о ситуации в стране

Сегодня в 12 часов начнется традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Министерства образования и науки расскажут о нынешней ситуации в стране.
В пресс-конференции должны принять участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов и вице-канцлер по вопросам общего образования, языковой и молодежной политик Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс.
Темы:
- ситуация в стране и тестирование;
- организация обучения в школах в ближайшие месяцы.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.