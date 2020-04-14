Белоруссия завершила ратификацию соглашений с ЕС об упрощении визового режима

Соответствующие законы опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале республики.

Ранее сообщалось, что 2 апреля документы были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики Национального собрания республики. Таким образом, с подписанием их президентом страны и официальным опубликованием, процесс ратификации соглашений белорусской стороной завершен.

В то же время документы еще должны быть утверждены в Европарламенте, после чего Совет ЕС сможет официально завершить их ратификацию.

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в январе 2020 года после пятилетней подготовки.

Соглашением об упрощении визового режима предусматривается, в частности, снижение стоимости виз для белорусов до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Соглашение о реадмиссии предполагает, что стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.