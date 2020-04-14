Пациентов Сааремааской больницы с Covid-19 начнут переводить в другие больницы

«В Курессаареской больнице сегодня начнет работу консилиум под руководство заместителя медицинского руководителя кризисного штаба подполковника, доктора Ахти Варблане и в сотрудничестве с Курессаареской больницей и персоналом полевого госпиталя Вооруженных сил. Консилиум даст первичную оценку потребности пациентов в продолжение лечения в больницах высшего уровня. План смягчить перегрузку Курессаареской больницы возник в сотрудничестве с руководителем Северного медицинского штаба доктором Пеэпом Таливингом», - сказал медицинский руководитель кризисного штаба доктор Аркадий Попов.

«Дадим работникам Курессаареской больницы облегчение в это напряженное время, также появится возможность в условиях снизившейся нагрузки провести основательную дезинфекцию больницы. Это нужно, чтобы восстановить готовность для обычного планового и неотложного лечения, в котором на острове по-прежнему есть необходимость», - сказал руководитель Северного медицинского штаба доктор Тальвинг.

«Ситуация в Эстонии показывает определенную тенденцию стабилизации, что позволяет разделить перегрузку Курессаареской больницы между разными больницами»,- добавил доктор Попов. По распоряжению медицинских руководителей давление на Курессаарескую больницу будет смягчено, чтобы справиться с распространением инфекции внутри больницы, и позволить находящимся в эпицентре эпидемии медицинским работникам вернуться в обычной нагрузке.