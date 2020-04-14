Лаури Лаатс: общество ждёт от банков солидарности

Для выживания предприятий и поддержания стабильности финансового положения частных лиц общество сейчас как никогда нуждается в солидарности с банками, пишет старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
В последнее время часто говорят, что коронакризис помимо людей заразил и экономику. Еще несколько месяцев назад мы даже представить себе не могли возникшие сегодня проблемы, напротив, мы боялись слишком быстрого дальнейшего роста. На сегодняшний день очевидно, что проблема слишком быстрого роста отпала. Головы аналитиков гудят от предсказаний различных сценариев и процентов спада, а пакеты помощи для укрепления экономики содержат так много нулей, что при их счете можно сбиться. Ведь деньги в Европе и в мире в целом не закончились, они просто остановились, поскольку люди вынуждены сидеть дома за закрытыми дверями. Какую роль при этом играют банки, в руках которых сосредоточены деньги и право на взыскание долгов? В какой момент общество станет требовать солидарности от банков?
«В кризис банки благотворительностью не занимаются!» — так твердо и без обиняков недавно выразился член правления эстонского Coop Pank Ханс Пайома в радио Äripäev (19.03). Эта, несомненно, прагматичная речь уже удостоилась достаточно критики, поэтому останавливаться на этичности и логичности этого утверждения в сложившейся ситуации не имеет смысла. Конечно, банкир вправе так думать, закон также на его на стороне. Если есть договор, то его нужно выполнять. Долг платежом красен. Банк должен зарабатывать деньги. Кто не способен вернуть долг, у того нужно силой забрать то, чем он может расплатиться.
Действительно, все упомянутое могло бы работать в нормальных условиях — и работает, — однако сначала нужно вновь достичь нормальности. Для выживания предприятий и поддержания стабильности финансового положение частных лиц мы, общество, сейчас как никогда нуждаемся в солидарности с банками. Поступают противоречивые сигналы о ее спонтанном формировании. Некоторые банки можно похвалить за быстрое и понимающее отношение при оформлении платежных отпусков, другие — осудить за сложное делопроизводство и установку сомнительных дополнительных условий договора. То, что этот кризис начался не с банков, никоим образом не дает банкам права использовать ситуацию.
Эстония при своих относительно небольших масштабах все же была для банков хорошим рынком для заработка немалой прибыли. Уже упомянутый Coop в 2019 году заработал 5,5 миллионов евро прибыли, на втором месте местный банк LHV с 27 миллионами. За ними следует Luminor с суммой прибыли в 54 миллиона, SEB со 100 миллионами и Swedbank с почти 200 миллионами. Не менее важно на фоне этих цифр и то, что Банк Эстонии с 1 мая решил уменьшить установленные для банков минимальные требования к капиталу, это означает, что у банков освободится около 110 миллионов евро средств, ранее связанных с обеспечением рисков. Вице-президент банка Эстонии Майве Руте отметила, что от банков в хорошие времена требовали формирования запасов, теперь их нужно пустить в оборот, чтобы банки могли более гибко противостоять воздействиям кризиса.
Вопрос моратория или, проще говоря, приостановления действия долговых обязательств на определенное время, обсуждается во многих государствах Европы. Разумеется, все страны предпочитают, чтобы инициатива, как смягчить сложившуюся ситуацию и какие новые соглашения заключить с испытывающими трудности по выплатам клиентами, исходила от самих банков, однако есть и те, кто готовы заставить банки пойти навстречу клиентам в принудительном порядке. Например, Албания, Болгария, Чехия, Литва и Россия уже установили моратории для финансовых учреждений в разных формах (постоянно меняющийся обзор можно найти здесь).
Как сложится ситуация в Эстонии? Вероятно, результат во многом зависит от готовности банков пойти навстречу своим клиентам и с пониманием отнестись к кризисной ситуации. На данный момент для банков смириться с тем фактом, что завтра прибыль может уменьшиться, будет проще, чем в будущем пытаться реализовать имущество банкрота. Ведь очевидно, что никто и не ждет от банков благотворительности, а всего лишь солидарности, готовности пойти навстречу и проявить понимание во время кризиса. Найдется немного тех предприятий и частных лиц, которые намеренно не оплачивают счета и уклоняются от своих обязательств. Для преобладающего большинства банковский кредит является продуманным взятым на себя обязательством, и его хотят погасить как можно скорее. На самом деле банки, ликвидность которых это позволяет, могли бы уже сейчас предлагать свои планы по выходу из кризиса, в которых при восстановлении нормальной жизни у предпринимателей будет возможность получить «послекоронавирусный» кредит на разумных условиях. Все для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее вновь запустить экономику.
Еще одно важное обстоятельство. Возникший кризис является возможностью искупления своих грехов для банков, замаранных скандалами с отмыванием денег. Именно в такой момент солидарность с обществом и поиск оптимального решения для оказавшихся в беде как ничто другое покажет, насколько банки осознают свою социальную роль и ответственность. Разумеется, это должно происходить добровольно и идти от сердца, а не по принуждению государства. Поскольку в интересах всех нас – быстро преодолеть сложившуюся ситуацию и выйти на новый виток роста.
В заключение всем тем, кому наскучила домашняя изоляция, хочу сказать, что из-за коронакризиса ни в коем случае не следует падать духом. Самые светлые головы мира работают над поиском противовирусной вакцины, и, несомненно, преуспеют в этом. Все государства хотят вновь увидеть рост своей экономики, и вместе у нас это получится. И, кто знает, может после коронавируса мир станет лучше.