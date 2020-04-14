Лаури Лаатс: общество ждёт от банков солидарности

В последнее время часто говорят, что коронакризис помимо людей заразил и экономику. Еще несколько месяцев назад мы даже представить себе не могли возникшие сегодня проблемы, напротив, мы боялись слишком быстрого дальнейшего роста. На сегодняшний день очевидно, что проблема слишком быстрого роста отпала. Головы аналитиков гудят от предсказаний различных сценариев и процентов спада, а пакеты помощи для укрепления экономики содержат так много нулей, что при их счете можно сбиться. Ведь деньги в Европе и в мире в целом не закончились, они просто остановились, поскольку люди вынуждены сидеть дома за закрытыми дверями. Какую роль при этом играют банки, в руках которых сосредоточены деньги и право на взыскание долгов? В какой момент общество станет требовать солидарности от банков?

«В кризис банки благотворительностью не занимаются!» — так твердо и без обиняков недавно выразился член правления эстонского Coop Pank Ханс Пайома в радио Äripäev (19.03). Эта, несомненно, прагматичная речь уже удостоилась достаточно критики, поэтому останавливаться на этичности и логичности этого утверждения в сложившейся ситуации не имеет смысла. Конечно, банкир вправе так думать, закон также на его на стороне. Если есть договор, то его нужно выполнять. Долг платежом красен. Банк должен зарабатывать деньги. Кто не способен вернуть долг, у того нужно силой забрать то, чем он может расплатиться.

Действительно, все упомянутое могло бы работать в нормальных условиях — и работает, — однако сначала нужно вновь достичь нормальности. Для выживания предприятий и поддержания стабильности финансового положение частных лиц мы, общество, сейчас как никогда нуждаемся в солидарности с банками. Поступают противоречивые сигналы о ее спонтанном формировании. Некоторые банки можно похвалить за быстрое и понимающее отношение при оформлении платежных отпусков, другие — осудить за сложное делопроизводство и установку сомнительных дополнительных условий договора. То, что этот кризис начался не с банков, никоим образом не дает банкам права использовать ситуацию.