Ограничения на массовые мероприятия так быстро не снимут

Планировавшееся изначально до мая чрезвычайное положение вероятнее всего продлят. 12 апреля Postimees писал, что Мартин Хельме предупредил о необычном мае: «Хочу сказать людям, что придется еще потерпеть. Еще точно потребуется несколько недель. Май не станет нормальным месяцем, это люди обязательно должны учитывать».

Профессор Ирья Лутсар прокомментировала, что нужно начать, например, с восстановления планового лечения, поэтому проведения крупных культурных мероприятий ждать не стоит: «Мне жаль, но массовые или культурные мероприятия вероятнее всего окажутся на последней странице, мы еще ничего не знаем, они пойдут в последнюю очередь».

Министр культуры Тынис Лукас надеется, что летние мероприятия не отменят, и тут он скорее настроен оптимистично: «Если ситуация в здравоохранении не улучшится, то эти мероприятия придется отменить, но сейчас я настроен оптимистично, думаю, что в конце лета можно будет проводить мероприятия на открытом воздухе».