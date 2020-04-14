Игрокам АПЛ предписали готовиться к возобновленю футбольного сезона

Клубы английской футбольной премьер-лиги рекомендовали игрокам готовиться к возобновлению групповых тренировок в конце мая, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, клубы разослали игрокам электронные письма, в которых дали инструкции относительно дальнейших действий.
Так, игрокам посоветовали ослабить режим домашних тренировок до 4 мая, ожидать возвращения к полноценным командным занятиям к концу мая, воздержаться от зарубежных поездок и быть готовым возобновить футбольную "активность" через 48 часов после уведомления. Издание отмечает, что чемпионат может возобновиться в середине июня.
Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая, возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Оставшиеся матчи английской Премьер-лиги могут уместить в пять недель.
По информации The Telegraph, каждая команда будет играть два раза в неделю на протяжении 35 дней. 16 клубам осталось провести 9 матчей, а 4 команды должны сыграть 10 игр.
Сейчас обсуждается, есть ли техническая возможность показать все эти матчи при столь плотном графике. Кроме того, в расписание необходимо каким-то образом включить игры Кубка Англии.
Премьер-лига с большим интересом следит за опытом Бундеслиги, которая может возобновиться в мае. Для АПЛ начинать матчи в этом месяце – слишком рано, но возможно, что игры возобновятся в июне.
В пятницу клубы АПЛ проведут конференцию по поводу того, как и когда игры смогут начаться вновь. Есть опасения, что играть при пустых трибунах придется до ноября.
Старт следующего сезона в Англии запланирован на 8 августа. АПЛ считает, что эту дату можно сдвинуть ради сохранения целостности сезона-2019/20, однако не хочет, чтобы даты смещались слишком сильно, поскольку на 11 июня 2021 года запланирован старт чемпионата Европы.