Игрокам АПЛ предписали готовиться к возобновленю футбольного сезона

Как отмечает издание, клубы разослали игрокам электронные письма, в которых дали инструкции относительно дальнейших действий.

Так, игрокам посоветовали ослабить режим домашних тренировок до 4 мая, ожидать возвращения к полноценным командным занятиям к концу мая, воздержаться от зарубежных поездок и быть готовым возобновить футбольную "активность" через 48 часов после уведомления. Издание отмечает, что чемпионат может возобновиться в середине июня.

Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая, возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Оставшиеся матчи английской Премьер-лиги могут уместить в пять недель.

По информации The Telegraph, каждая команда будет играть два раза в неделю на протяжении 35 дней. 16 клубам осталось провести 9 матчей, а 4 команды должны сыграть 10 игр.

Сейчас обсуждается, есть ли техническая возможность показать все эти матчи при столь плотном графике. Кроме того, в расписание необходимо каким-то образом включить игры Кубка Англии.

Премьер-лига с большим интересом следит за опытом Бундеслиги, которая может возобновиться в мае. Для АПЛ начинать матчи в этом месяце – слишком рано, но возможно, что игры возобновятся в июне.

В пятницу клубы АПЛ проведут конференцию по поводу того, как и когда игры смогут начаться вновь. Есть опасения, что играть при пустых трибунах придется до ноября.