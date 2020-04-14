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Игрокам АПЛ предписали готовиться к возобновленю футбольного сезона

Soccer Football - Premier League - Newcastle United v Chelsea - St James' Park, Newcastle, Britain - January 18, 2020 Newcastle United's Isaac Hayden celebrates scoring their first goal with Federico Fernandez as Chelsea's Kepa Arrizabalaga looks dejected Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

ФОТО: LEE SMITH/Action Images via Reuters

Клубы английской футбольной премьер-лиги рекомендовали игрокам готовиться к возобновлению групповых тренировок в конце мая, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, клубы разослали игрокам электронные письма, в которых дали инструкции относительно дальнейших действий.

Так, игрокам посоветовали ослабить режим домашних тренировок до 4 мая, ожидать возвращения к полноценным командным занятиям к концу мая, воздержаться от зарубежных поездок и быть готовым возобновить футбольную "активность" через 48 часов после уведомления. Издание отмечает, что чемпионат может возобновиться в середине июня.

Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая, возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Оставшиеся матчи английской Премьер-лиги могут уместить в пять недель.

По информации The Telegraph, каждая команда будет играть два раза в неделю на протяжении 35 дней. 16 клубам осталось провести 9 матчей, а 4 команды должны сыграть 10 игр.

Сейчас обсуждается, есть ли техническая возможность показать все эти матчи при столь плотном графике. Кроме того, в расписание необходимо каким-то образом включить игры Кубка Англии.

Премьер-лига с большим интересом следит за опытом Бундеслиги, которая может возобновиться в мае. Для АПЛ начинать матчи в этом месяце – слишком рано, но возможно, что игры возобновятся в июне.

В пятницу клубы АПЛ проведут конференцию по поводу того, как и когда игры смогут начаться вновь. Есть опасения, что играть при пустых трибунах придется до ноября.

Старт следующего сезона в Англии запланирован на 8 августа. АПЛ считает, что эту дату можно сдвинуть ради сохранения целостности сезона-2019/20, однако не хочет, чтобы даты смещались слишком сильно, поскольку на 11 июня 2021 года запланирован старт чемпионата Европы.

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