Эксперт: приводим в порядок парники и теплицы

Ламинированный пластик или поликарбонат является наиболее распространенным материалом покрытия для теплиц в Эстонии. Прежде чем мыть теплицу, Артём Шапенков, директор фирмы Prime Line OÜ, специализирующейся на садовом инвентаре и парниках, рекомендует для начала тщательно промыть покрытие теплицы. Это помогает избавиться от лишней грязи, пыли и абразивных частиц песка, почвы и пыли.

Тщательное споласкивание особенно важно при очистке пластиковых поверхностей. «Их также можно мыть обычным мыльным раствором, но для достижения наилучшего результата мы все же рекомендуем мыть их специальным моющим средством», - отметил он.

Избегайте сухой очистки для предотвращения истирания: для чистки нужна чистая вода;

моющий раствор должен быть теплым и содержать неагрессивные чистящие средства;

используйте для чистки влажную мягкую ткань или губку;

при сушке не трите покрытие;

поверхность также можно очистить под давлением, где в воду добавлено малоагрессивное специальное моющее средство KroOon.

Средства с воском

Шапенков рекомендует моющие средства с содержанием воска. В качестве одного из примеров он приводит KroOon, разработанный и произведенный в Эстонии, который также можно использовать и в домашнем хозяйстве.

По его словам, это нетоксичное моющее средство было специально разработано для очистки и защиты пластиковых поверхностей. «Оно подходит для очистки всех пластиковых и окрашенных поверхностей, 95 процентов моющих компонентов легко разлагаются», - объяснил он.

Благодаря восковому слою все последующие процедуры очистки значительно упрощаются, и на очищенной поверхности появляется блеск. Слой воска также способствует более быстрому удалению снега.

Не используйте для очистки: бумажные салфетки, так как они действуют как наждачная бумага и царапают поверхность;

средства для мытья окон или другие средства на основе спирта и аммиака;

ацетон, бензол, бензин, четыреххлористый углерод;

моющие средства на основе аммиака и органических растворителей могут впитываться в материал и вызывать его более быстрое растрескивание.

Профилактика важна

Чтобы избежать проникновения в теплицу болезнетворных организмов, Шапенков предлагает сначала подумать о факторах, которые привели туда вредителей.

«Раньше было невозможно купить чистую расфасованную почву, и людям приходилось ограничиваться тем, что было доступно. В случае грядок под открытым небом дело было не столь критичным - разве что сорняков было больше. Однако в теплице может вспыхнуть целый букет различных грибков и болезней », - сказал он.

Поскольку коварные заболевания могут попасть в теплицу при любом порыве ветра, профилактика крайне важна.

Замена земли

По словам Шапенкова, современные пакетированные почва и компост не содержат болезней, и в них также не должно быть семян сорняков.

«Не стоит лениться! Но лучше трезво подумать, менять ли в теплице всю землю. Нельзя сказать, что это абсолютно необходимо, но об этом стоит подумать», - сказал он.

В качестве еще одной профилактической меры он рекомендует проветривать теплицу, чтобы излишняя влага не оставалась в ней слишком долго. «Если вы не можете уследить за этим, установите автоматическую систему проветривания», - предложил он.