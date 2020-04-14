Работавший на ГРУ электрик показал, что спецслужбы интересуются не только государственными тайнами

Разоблаченный в прошлом году и приговоренный к пяти годам лишения свободы за работу на ГРУ России Сергей Кондрат явно показал, что интерес спецслужб представляют не только люди, имеющие доступ к государственным тайнам, пишет Postimees.
5 мая Полиция безопасности задержала работавшего электриком Сергея Кондрата, а 29 августа Харьюский уездный суд признал его виновным в ненасильственных действиях, направленных против независимости или территориальной целостности Эстонии.
Гражданин России, постоянный житель Эстонии Кондрат с июля 2006 года тайно сотрудничал с ГРУ, умышленно участвуя в не связанной с насилием агентурной-оперативной работе, наносящей ущерб безопасности Эстонской Республики. В процессе сотрудничества Кондрат собирал наносящую ущерб безопасности Эстонии информацию, то есть информацию об объектах, оказывающих оборонные и жизненно важные услуги. Чтобы получить информацию, Кондрат в том числе пользовался возможностями своей профессии электрика.
В опубликованном сегодня ежегоднике, КаПо отметила, что речь идет о примере, который говорит о том, что российские спецслужбы теперь интересуют не только люди, имеющие доступ к государственным тайнам. Часто достаточно возможности с ними пообщаться и мотивировать на сотрудничество. Доступ к интересующей информации будет лишь дополнительным бонусом.
Информация о задержании и осуждении Кондрата появлялась в прошлом году и в СМИ Эстонии, но тогда его имя не обнародовали. Полиция называла работавшего на ГРУ человека лишь инициалами А.А. В сентябре прошлого года пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал, что имя и суть предъявленных обвинений пока обнародовать нельзя, поскольку Полиция безопасности еще не закончила его разработку.