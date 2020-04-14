Вт, 14.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Работавший на ГРУ электрик показал, что спецслужбы интересуются не только государственными тайнами

Работавший на ГРУ электрик показал, что спецслужбы интересуются не только государственными тайнами

До задержания работавший на ГРУ Сергей Кондрат позировал с оружием на фоне телевизора, по которому шла пресс-конференция Владимира Путина.

ФОТО: Erakogu

Разоблаченный в прошлом году и приговоренный к пяти годам лишения свободы за работу на ГРУ России Сергей Кондрат явно показал, что интерес спецслужб представляют не только люди, имеющие доступ к государственным тайнам, пишет Postimees.

5 мая Полиция безопасности задержала работавшего электриком Сергея Кондрата, а 29 августа Харьюский уездный суд признал его виновным в ненасильственных действиях, направленных против независимости или территориальной целостности Эстонии.

Гражданин России, постоянный житель Эстонии Кондрат с июля 2006 года тайно сотрудничал с ГРУ, умышленно участвуя в не связанной с насилием агентурной-оперативной работе, наносящей ущерб безопасности Эстонской Республики. В процессе сотрудничества Кондрат собирал наносящую ущерб безопасности Эстонии информацию, то есть информацию об объектах, оказывающих оборонные и жизненно важные услуги. Чтобы получить информацию, Кондрат в том числе пользовался возможностями своей профессии электрика.

В опубликованном сегодня ежегоднике, КаПо отметила, что речь идет о примере, который говорит о том, что российские спецслужбы теперь интересуют не только люди, имеющие доступ к государственным тайнам. Часто достаточно возможности с ними пообщаться и мотивировать на сотрудничество. Доступ к интересующей информации будет лишь дополнительным бонусом.

Информация о задержании и осуждении Кондрата появлялась в прошлом году и в СМИ Эстонии, но тогда его имя не обнародовали. Полиция называла работавшего на ГРУ человека лишь инициалами А.А. В сентябре прошлого года пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал, что имя и суть предъявленных обвинений пока обнародовать нельзя, поскольку Полиция безопасности еще не закончила его разработку.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ