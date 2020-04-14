Работавший на ГРУ электрик показал, что спецслужбы интересуются не только государственными тайнами

5 мая Полиция безопасности задержала работавшего электриком Сергея Кондрата, а 29 августа Харьюский уездный суд признал его виновным в ненасильственных действиях, направленных против независимости или территориальной целостности Эстонии.

Гражданин России, постоянный житель Эстонии Кондрат с июля 2006 года тайно сотрудничал с ГРУ, умышленно участвуя в не связанной с насилием агентурной-оперативной работе, наносящей ущерб безопасности Эстонской Республики. В процессе сотрудничества Кондрат собирал наносящую ущерб безопасности Эстонии информацию, то есть информацию об объектах, оказывающих оборонные и жизненно важные услуги. Чтобы получить информацию, Кондрат в том числе пользовался возможностями своей профессии электрика.

В опубликованном сегодня ежегоднике, КаПо отметила, что речь идет о примере, который говорит о том, что российские спецслужбы теперь интересуют не только люди, имеющие доступ к государственным тайнам. Часто достаточно возможности с ними пообщаться и мотивировать на сотрудничество. Доступ к интересующей информации будет лишь дополнительным бонусом.