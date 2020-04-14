Управляемая Урве Пало сеть казино получила от Кассы страхования от безработицы солидную компенсацию

Предприятие AS Kaubamaja, управляющее одноименными универмагами в Таллинне и Тарту получило от Кассы страхования от безработицы 281 000 евро, которые покрыли расходы на мартовскую зарплату 329 сотрудников. Следом расположилось предприятие SPA Tours OÜ, которому, например, принадлежат спа Meresuu и Viimsi. Размер госпомощи составил почти 200 000 евро, которые пошли на зарплаты 216 сотрудников.

Сеть казино Fenikss (коммерческое название Novoloto OÜ), которой руководит Урве Пало, получило дотацию в размере 180 000 евро. Деньги пошли на выплаты зарплаты 194 работникам. В первую двадцатку предприятий, получивших самые большие компенсации, вошли разные спа, розничные торговцы и промышленные предприятия.

Ходатайствовать о компенсации заработной платы за март можно будет и в течение следующих недель. Первые просители финансовой помощи уже получили деньги на счет.

Одно предприятие может подавать несколько ходатайств. Например, акционерное общество Kaubamaja подало три ходатайства, что обеспечило концерну солидную компенсацию. С выплачиваемых компенсаций взимаются все налоги. Всего в первую неделю Касса страхования от безработицы удовлетворила ходатайства 4133 предприятий.

20 предприятий, получивших самые крупные компенсации:

Компенсация заработной платы

Компенсация заработной платы выплачивается работнику, если деятельность работодателя, у которого он работает, в связи с обстоятельствами введения чрезвычайного положения значительно пострадала. Компенсация обеспечит работникам доход и поможет работодателям пережить временные трудности, чтобы не нужно было сокращать работников или прекращать деятельность.

Условия получения компенсации

Компенсация выплачивается тогда, когда работодатель находится в ситуации, которая соответствует по крайне мере двум условиям из трех:

[*] оборот или доход работодателя в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, снизился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;

[*] работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30 процентам работников;

[*] работодатель снизил по крайней мере 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной зарплаты.

Работодатель должен соответствовать этим условиям по состоянию на тот месяц, за который он ходатайствует о компенсации заработной платы. С работниками должен быть заключен трудовой договор.

Ходатайствовать о компенсации могут ходатайствовать работодатели как частного, так и публичного сектора, независимо от размера предприятия.

Компенсация выплачивается тем работникам, которым работодатель не может дать работу в согласованном объеме, или если работодатель сократил им зарплату.

Размер компенсации составляет 70% от средней заработной платы работника за календарный месяц. Максимальный размер компенсации 1000 евро. Кроме того, работодатель должен платить работнику зарплату в размере не менее 150 евро (брутто).

В общей сложности от Кассы страхования от безработицы и работодателя работник сможет получать не менее минимальной зарплаты, то есть 584 евро. Если из-за работы с частичной занятостью работник получал зарплату в размере меньше минимальной, то у него сохранится прежний доход.

У работника есть право получить компенсацию за два месяца в течение трехмесячного периода.

Касса страхования от безработицы с компенсации и работодатель с заработной платы платят социальный налог, страховой взнос по безработице и обязательные пенсионные взносы, а также подоходный налог.