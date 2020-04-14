Найденная в Индии мутация коронавируса угрожает разработке вакцины

О мутации

В опубликованном на платформе Biorxiv отчете ученых, который пока не прошел рецензирование, значится, что мутация, которая обладает более слабой способностью связываться с вышеупомянутым ферментом, была выявлена в пробе, взятой 27 января в Индии. Хотя рассматриваемый штамм был впервые отобран Национальным институтом вирусологии у пациента из Кералы, Индия, еще в январе, полная последовательность генома была передана международному сообществу только в прошлом месяце. Такая задержка вызвала удивление у некоторых исследователей.

Пациент, у которого была взята проба, сказал, что он студент медицины из Уханя, но штамм был не похож ни на один из тех, что был зафиксирован в китайском городе или других странах.

Ученые обнаружили, что мутация возникла в рецептор-связывающем домене (RBD) белков шипов коронавируса. Компьютерная симуляция показывает, что мутация RBD может устранять водородную связь из белка шипа. А без нее вирус менее вероятно сможет соединиться с ферментом ACE2 в легких и других органах, потому будет вынужден искать другой путь соединения с клеткой.

С самой первой идентификации вируса в начале января, вирус распространился по всем континентам, не тронув лишь Антарктику, и на данный момент выявлено более 3500 мутаций, свидетельствуют данные Китайского научного центра биоинформации.

Разработка вакцины затрудняется

Некоторые вакцины уже проходят клинические испытания в Китае и США, но мутация RBD может создать больше неопределенности в том, каким будет конечный результат вакцины. Возможно, вакцина будет нуждаться в постоянном тестировании и обновлении.

Находка исследования австралийских и тайваньских ученых, которое пока не было рецензировано, нуждается еще в дальнейшей верификации. К примеру, есть вероятность, что данная мутация была вызвана технической ошибкой в процессе секвенирования, считает один ученый, который пожелал остаться анонимным.

Пока что необычное поведение коронавируса по-прежнему вызывает недоумение мировых ученых. К примеру, вирус заразил огромное количество людей в разных уголках Земли, но при этом генетическая структура штамма остается относительно стабильной.

Некоторые ученые спекулируют, что вирус долгое время тихо распространялся среди людей и потому развился до такой формы, которая не требует больших изменений генетической структуры, чтобы адаптироваться к различным средам и группам населения.

Другие же ученые беспокоятся, что тысячи штаммов, уже отобранных и секвенированных, являются лишь верхушкой айсберга - и большее разнообразие увеличит риск того, что новые штаммы будут нуждаться в новых вакцинах так же, как сейчас постоянно обновляется вакцина вируса гриппа.