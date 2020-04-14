Вт, 14.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Организаторы Игр в Токио: плана B по новому переносу Олимпиады нет

Организаторы Игр в Токио: плана B по новому переносу Олимпиады нет

Tokyo olümpiamängud toimuvad järgmisel aastal 23. juulist 8. augustini. Kelle käes on selleks ajaks teleõigused, pole praegu selge.

ФОТО: ISSEI KATO/REUTERS

Плана B по новому переносу Олимпийских игр в Токио нет, заявил представитель оргкомитета Игр в столице Японии Маса Такая.

Ранее Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио объявили, что Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. 10 апреля исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто заявил, что распространение коронавируса в мире может повлиять на проведение летней Олимпиады и в следующем году, если пандемию не остановить общими усилиями.

"Мы работаем над достижением новой цели. У нас нет плана Б. Новые даты Олимпийских и Паралимпийских игр были определены. Оргкомитет Токио-2020 и все заинтересованные стороны прилагают все усилия, чтобы Игры состоялись в следующем году", - цитирует Такаю АP.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ