Профсоюз учителей Нарвы обратился к государственному примирителю, поскольку управа прекратила переговоры с ним

“Изначально переговорный процесс проходил в конструктивном русле. Стороны сблизили свои позиции по ключевым вопросам и акцептировали отдельные пункты проекта договора. Но потом что-то пошло не так. За несколько дней до согласованной сторонами даты очередного заседания, из городской управы по электронной почте пришло сообщение о прекращении управой ведения переговоров с профсоюзом”, - рассказал лидер профсоюза Vikerkaar Сергей Мисник.

По его словам, управа мотивировала прекращение переговоров тем, что Закон о коллективном договоре предусматривает обязательство сторон лишь начать переговоры, а не довести их до конца.

“Поэтому профсоюз принял решение обратиться к государственному примирителю, с ходатайством выступить посредником в урегулировании трудового конфликта”, - сообщил Сергей Мисник.

Лидер профсоюза рассказал, что во время переговоров поднимались проблемы, которые давно назрели в учительской среде Нарвы. Среди них - четкое разграничение времени работы и отдыха, установление максимальной нагрузки, установление порядка работы со школьной документацией вне рабочего времени.

Заведующая Отделом культуры и член управы Виктория Лутус сообщила, что в июне 2019 года с профсоюзной организацией Vikerkaar уже был заключен коллективный договор.

“Но профсоюз стал неоднократно требовать выдачи ему личных данных работников, несмотря на отказы управы и разъяснения причины отказов, - сообщила Виктория Лутус. - Целью профсоюзной организации является защита прав и интересов работников. Выдача же личных данных работников третьим лицам противозаконна и никак не может производиться в интересах работников”.

По ее словам, именно это и стало причиной того, что управа в одностороннем порядке прекратила переговоры по новому коллективному договору.