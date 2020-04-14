В Латвии за сутки выявлено два случая Covid-19: в общей сложности инфицировано 657 человек

Пробы на Covid-19 за минувшие сутки сдали 242 человека, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 018 человек. В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения республики Илзе Винькеле в Twitter объяснила сократившееся количество тестов тем, что активность на выходных была чрезвычайно низкой, так как на тесты не записывались из специальных групп, не было пациентов, направленных семейными врачами.

"Сегодня мы решили, что включим в число тестируемых торговых работников с направлением от работодателя", - сообщила она.