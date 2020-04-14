В Латвии за сутки выявлено два случая Covid-19: в общей сложности инфицировано 657 человек

В Латвии второй день подряд фиксируется минимальный прирост заражений коронавирусом, за прошедшие сутки было выявлено всего два новых случая, общее число инфицированных составляет 657, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики.
Пробы на Covid-19 за минувшие сутки сдали 242 человека, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 018 человек. В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Министр здравоохранения республики Илзе Винькеле в Twitter объяснила сократившееся количество тестов тем, что активность на выходных была чрезвычайно низкой, так как на тесты не записывались из специальных групп, не было пациентов, направленных семейными врачами.
"Сегодня мы решили, что включим в число тестируемых торговых работников с направлением от работодателя", - сообщила она.
В Латвии скончались пять человек с Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.