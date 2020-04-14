Нехватка рабочей силы грозит парализовать крупнейший промышленный концерн Эстонии

По словам председателя правления одного из крупнейших в Балтийском регионе промышленных концернов BLRT Grupp Вероники Ивановской, крайне необходимо продлить визы и временные виды на жительство иностранных специалистов. В противном случае договоры о новых заказах не будут подписаны и проекты, запланированные на сегодняшний и завтрашний день, придется прервать, пишет Postimees.
«Речь идет о специалистах такой квалификации, которых в Эстонии не хватает, и они в ближайшее время не появятся. Не нужно строить иллюзий, что высвободившиеся из сфер обслуживания или туризма работники смогут пройти переобучение, получить необходимые сертификаты и справиться с этой работой», - говорит глава BLRT Grupp.
Для того, что приобрести и развить такие навыки, необходимо минимум 5-10 лет, и для подготовки таких людей мы многое делаем», - говори Ивановская, по словам которой, один такой специалист дает работу еще трем-пяти работникам других специальностей.
Обслуживание судов почти встало
Концерн, в котором работает около 4000 человек, помимо Эстонии действует в других странах Балтии, Финляндии, Украине, Польше, России и Норвегии и зарабатывает большую часть своего дохода от продаж на экспорте. Поэтому чрезвычайное положение и ограничения по всей Европе доставляют предприятию с международным охватом немало головной боли.
Несмотря на то, что после кратковременных трудностей при пересечении польской границы возобновились поставки сырья из европейских стран и разрешились проблемы с доставкой продукции клиентам по суше и морю, некоторые заказы на судоремонт отменены или отложены на неопределенное время, поскольку передвижение специалистов между странами затруднено.
Людей с улицы на сварку не поставишь
По словам исполнительного директор Эстонской машинной промышленности Трийн Плоомпуу, в машинной и металлургической промышленности нельзя просто так взять с улицы и поставить на сварку человека с улицы или сделать его оператором станка.
«Нам нужна квалифицированная рабочая сила. Если нам негде было взять в Эстонии квалифицированных рабочих еще до кризиса, то факт, что мы должны отказаться от иностранной рабочей силы, только усугубит кризис», - сказала Плоомпуу, добавив, что от промышленности зависит, как пойдет выход эстонской экономики из кризиса, поскольку она дает работу поставщикам услуг, логистике, IT, инженерным бюро и многим другим.
«Машинная и металлургическая промышленность – сильный экспортер, в нынешней ситуации мы ждем понимания того, как функционирует наш сектор и в чем наши проблемы. В долгосрочной перспективе: мы очень ждем, что все заинтересованные с сентября начнут обучение в профессиональных училищах и в области техники в целом!» - сказала она.
Больше всего коронавирус и чрезвычайное положение из всех сфер деятельности BLRT Grupp в Эстонии повлияли на строительство маломерных судов, работы по проведению электричества и установке труб, транспорт и продажу металлолома, где объемы уже уменьшились на 50-70%.
«В судовом сервисе осуществление работ остановилось полностью, т.к. у специалистов отсутствует возможность выезда в другие страны, а также остановлены проекты по развитию недвижимости», - отметила Ивановская.
Глава концерна привела в пример двухлетний договор на строительство судов с немецкой фирмой. В конце марта работники, работавшие в Германии в командировке, должны были вернуться в Эстонию, но из-за закрытия границ не смогли этого сделать, не удалось отправить туда и смену.
«Поэтому им пришлось остаться в Германии, и мы надеемся, что сменить их удастся хотя бы в июне месяце. Также в связи с закрытием границ некоторые, получившие разрешение специалисты, или те, кто выехал из Эстонии в отпуск, не смогли приехать к нам на работу», - сказала она.
На сегодняшний день лучше всего ситуация выглядит в направлении изготовления высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли, сферы офшорной ветроэнергетики, сложных индустриальных и инфраструктурных проектов.
«Здесь у компаний есть заказы почти на весь 2020 год, в проработке находятся заказы на конец 2020 года, а также на 2021 и 2022 годы. А в некоторых направлениях, к сожалению, видны перспективы лишь на ближайшие 1-2 месяца», - констатировала Ивановская.
BLRT много инвестировала в эти отрасли и у них есть новые заказы, однако из-за большой проблемы с рабочей силой есть риск, что новые договоры не будут подписаны.
Помилование от государства получило только сельское хозяйство
Правящая коалиция получила на этой неделе предложение, согласно которому право на работу в Эстонии будет продлено до 31 июля только для тех иностранцев, которые находились здесь 17 марта и работали в сельском хозяйстве.
Ходатайства о краткосрочном виде на работу тех иностранцев, которые находятся за границей и хотят приехать работать в Эстонию, Департамент полиции и погранохраны сейчас не рассматривает, поскольку во время чрезвычайного положения в страну не пускают даже в том случае, если есть виза или право безвизового пребывания.
Согласно законопроекту, у тех иностранцев, которые работают в Эстонии не в сельском хозяйстве на основании краткосрочного вида на работу и у которых срок истекает, права на работу в Эстонии нет. Таким иностранцам придется при первой возможности покинуть страну. Если же это невозможно из-за закрытых границ, они должны будут покинуть Эстонию не позднее чем через десять дней после окончания чрезвычайного положения.
Иностранцы или граждане третьих стран могут работать в Эстонии либо в качестве сезонных рабочих сроком от 9 до 12 месяцев, либо на общих основаниях сроком от 12 до 15 месяцев. Находящиеся сейчас за границей гастарбайтеры из-за временных ограничений не могут приехать в Эстонию.
«Мы должны быть уверены, что для выполнения заказов у нас будет достаточно специалистов высокой квалификации. Надеемся, что государство понимает серьезность ситуации и окажет действенную поддержку в этом вопросе», - говорит Ивановская, по словам которой, BLRT придется прервать реализацию проектов, запланированных на ближайшие год-два, если разрешения иностранцев на работу не будут продлены.
Зарплаты сократили, сокращений избегают
В нынешней ситуации BLRT старается избежать сокращений и предлагает работникам возможность уйти в вынужденный отпуск или взять отпуск.
«Многие специалисты работают на удаленном доступе, все совещания и обсуждения проводятся при помощи видеоконференций. Из-за уменьшения объемов некоторым работникам пришлось перейти на неполный рабочий день или пришлось снизить им нагрузку и, соответственно, зарплату», - говорит Ивановская.
Использовать ли государственные меры по смягчению кризиса, в том числе ходатайствовать о компенсации зарплат, это руководители предприятий концерна будут решать по ситуации. «Если в марте основным решением по сохранению персонала в условиях снижения объема работ было использование накопленных отпусков, то, к сожалению, в апреле и мае эти резервы уже закончатся. По некоторым предприятиям прогнозируется значительное снижение объемов производства или остановка, и, конечно же, такой спад больно ударит и по личным доходам людей», - констатировала Ивановская. Поэтому рассматриваются все возможности минимизации таких негативных последствий для своих работников.
К прошлой неделе в концерне не было обнаружено ни одного случая коронавируса, однако в первые же дни были предприняты все предписанные меры по предотвращению распространения вируса, в том числе и организационного характера: это и раздельное питание, и распределение потоков людей в раздевалках, снижение контактов, уборка, проветривание и дезинфекция раздевалок и других помещений, и конечно же, обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Также ведется постоянный контроль температуры работников.
Торговая палата: необходимо разрешить иностранцам работать в Эстонии во время чрезвычайного положения
Эстонская торгово-промышленная палата направила вчера Рийгикогу обращение с пожеланием сделать для иностранцев исключение в законе, которое позволило бы им работать в Эстонии и во время чрезвычайного положения. Палата поддерживает исключение, согласно которому граждане других стран смогли бы продолжить работу во время чрезвычайного положения в Эстонии в сфере сельского хозяйства, однако считает, что это исключение необходимо распространить и на других работающих в Эстонии иностранцев. Прежде всего, необходимо сделать исключение для промышленности. В сложной ситуации находится машинная промышленность и, по данным Палаты, необходимо сделать исключение относительно некоторых специальностей и в секторе электроники и горнодобывающей промышленности.
Гендиректор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс заявил, что к предпринимателям необходимо относиться одинаково, и государство не должно еще более усугублять положение предпринимателей, которые пока еще справляются без посторонней помощи.
«Устанавливая неуместные ограничения, мы еще больше направляем предпринимателе и работников в Кассу по безработице и KredEx. Сегодня цель должна быть противоположной и государство должно поддерживать самостоятельно справляющегося предпринимателя как можно дольше», - отметил Пальтс.
По его словам, необходимо помнить, что, когда мы вынуждаем иностранного специалиста уехать, с большой вероятностью потеряет работу и какой-нибудь местный работник – а это означает более низкие налоговые поступления и большой расход для государства.
Палата подчеркнула, что предприниматели предпочли бы взять на работу местных работников, однако многие вакансии невозможно заполнить местной рабочей силой, поскольку у этих людей нет соответствующих навыков. В условиях кризиса количество безработных, конечно, увеличится, однако у них нет необходимых навыков, чтобы можно было устроить квалифицированным рабочим, например, на промышленное предприятие. Также невозможно приобрести эти навыки за пару месяцев. К тому же следует учесть, что в результате мер поддержки местные работники не обязательно будут мотивированы быстро вернуться на рынок труда.