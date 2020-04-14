Нехватка рабочей силы грозит парализовать крупнейший промышленный концерн Эстонии

«Речь идет о специалистах такой квалификации, которых в Эстонии не хватает, и они в ближайшее время не появятся. Не нужно строить иллюзий, что высвободившиеся из сфер обслуживания или туризма работники смогут пройти переобучение, получить необходимые сертификаты и справиться с этой работой», - говорит глава BLRT Grupp.

Для того, что приобрести и развить такие навыки, необходимо минимум 5-10 лет, и для подготовки таких людей мы многое делаем», - говори Ивановская, по словам которой, один такой специалист дает работу еще трем-пяти работникам других специальностей.

Обслуживание судов почти встало

Концерн, в котором работает около 4000 человек, помимо Эстонии действует в других странах Балтии, Финляндии, Украине, Польше, России и Норвегии и зарабатывает большую часть своего дохода от продаж на экспорте. Поэтому чрезвычайное положение и ограничения по всей Европе доставляют предприятию с международным охватом немало головной боли.

Несмотря на то, что после кратковременных трудностей при пересечении польской границы возобновились поставки сырья из европейских стран и разрешились проблемы с доставкой продукции клиентам по суше и морю, некоторые заказы на судоремонт отменены или отложены на неопределенное время, поскольку передвижение специалистов между странами затруднено.

Людей с улицы на сварку не поставишь

По словам исполнительного директор Эстонской машинной промышленности Трийн Плоомпуу, в машинной и металлургической промышленности нельзя просто так взять с улицы и поставить на сварку человека с улицы или сделать его оператором станка.

Трийн Плоомпуу ФОТО: Kristi Kamenik

«Нам нужна квалифицированная рабочая сила. Если нам негде было взять в Эстонии квалифицированных рабочих еще до кризиса, то факт, что мы должны отказаться от иностранной рабочей силы, только усугубит кризис», - сказала Плоомпуу, добавив, что от промышленности зависит, как пойдет выход эстонской экономики из кризиса, поскольку она дает работу поставщикам услуг, логистике, IT, инженерным бюро и многим другим.

«Машинная и металлургическая промышленность – сильный экспортер, в нынешней ситуации мы ждем понимания того, как функционирует наш сектор и в чем наши проблемы. В долгосрочной перспективе: мы очень ждем, что все заинтересованные с сентября начнут обучение в профессиональных училищах и в области техники в целом!» - сказала она.