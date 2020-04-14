Фото ⟩ Остановлена постройка незаконной дачи из мусора на чужом участке

Управа Хааберсти и муниципальная полиция ознакомились на Астангу с местами, где незаконно складируется мусор. Больше всего беспокоит происходящее на частной земле по адресам Астангу, 30с и Астангу, 35. В одном случае из подручных средств была даже построена дощатая дорожка.
«Картина, которая предстала нам на участках, была, мягко говоря, не радостная. Люди долгое время засоряли эти места, все это портит вид и окружающую среду», - сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.
Старейшина сказал, что на участке Астангу, 30с в больших количествах складирован строительный мусор, куски старой мебели и даже построена дощатая дорожка, в конце которой сложен строительный материал, которого хватит на постройку дачи. «Посетив место и побеседовав с местными жителями, мы выяснили, что это продолжается уже длительное время. Но нам об этом никто не сообщал. В результате незаконные работы зашли довольно далеко. А ведь складировать мусор и проводить подобные работы на частной земле не позволительно», - подчеркнул Ханимяги.
«На участок по адресу Астангу, 30с сносил в большом количестве строительный материал один гражданин, с которым мы пообщались и есть надежда, что он уберет данный участок. К засорению Астангу, 35 приложили руку многие», - отметил Ханимяги и добавил, что управа и муниципальная полиция возьмут данные участки на карандаш.
Муниципальная полиция неоднократно общалась с владельцами обоих участков земли, чтобы проинформировать их о происходящем на их недвижимости и побудить убрать мусор со своей земли. Главный инспектор Муниципальной полиции Талех Гусейнов призвал сразу сообщать, что происходит складирование мусора. «Если сразу не установить правонарушителя, то позже гораздо сложнее это сделать и призвать недобросовестных граждан к ответу. Также занимает время уборка мусора с территории», - сказал Гусейнов.
«На вышеназванных участках частной земли в больших количествах валяется бытовой мусор, старые покрышки, матрацы, строительный мусор», - перечислил инспектор. «Кроме того, это мерзко выглядит и вредит окружающей среде. Давайте держать наш район в чистоте», - призвал Гусейнов жителей.