Фото ⟩ Остановлено незаконное строительство на чужом участке дачи из мусора

«Картина, которая предстала нам на участках, была, мягко говоря, не радостная. Люди долгое время засоряли эти места, все это портит вид и окружающую среду», - сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.

Старейшина сказал, что на участке Астангу, 30с в больших количествах складирован строительный мусор, куски старой мебели и даже построена дощатая дорожка, в конце которой сложен строительный материал, которого хватит на постройку дачи. «Посетив место и побеседовав с местными жителями, мы выяснили, что это продолжается уже длительное время. Но нам об этом никто не сообщал. В результате незаконные работы зашли довольно далеко. А ведь складировать мусор и проводить подобные работы на частной земле не позволительно», - подчеркнул Ханимяги.

Строительный мусор на частной территории. ФОТО: Управа Хааберсти.

«На участок по адресу Астангу, 30с сносил в большом количестве строительный материал один гражданин, с которым мы пообщались, и есть надежда, что он уберет данный участок. К засорению Астангу, 35 приложили руку многие», - отметил Ханимяги и добавил, что управа и муниципальная полиция возьмут данные участки на карандаш.

Муниципальная полиция неоднократно общалась с владельцами обоих участков земли, чтобы проинформировать их о происходящем на их недвижимости и побудить убрать мусор со своей земли. Главный инспектор Муниципальной полиции Талех Гусейнов призвал сразу сообщать, что происходит складирование мусора. «Если сразу не установить правонарушителя, то позже гораздо сложнее это сделать и призвать недобросовестных граждан к ответу. Также занимает время уборка мусора с территории», - сказал Гусейнов.

Так выглядит земельный участок по адресу Астангу, 30с ФОТО: Управа Хааберсти.