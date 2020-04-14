Местный бизнес на масках, или Как откусить свой кусок пирога от эпидемии коронавируса

Из-за нынешнего кризиса очень много людей сегодня потеряли работу. Но для других пандемия открыла новые бизнес-направления.

В последние недели страны по всему земному шару, включая и Эстонию, столкнулись с острым дефицитом средств индивидуальной защиты. Сегодня в этот бизнес не решился окунуться разве что ленивый. Кто же не захочет заполучить кусочек такого пирога? Катрин Луст пообщалась с одним из предприимчивых молодых людей, который обернул кризис в свою пользу.

До коронавируса предприятие Раттасеппа, известное под брендом Instashop, занималось продажей различных безделушек - например, чехлов и защитных экранов для смартфонов или заколок и резинок для волос. Во время пандемии он занялся поставкой китайских масок - в том числе для полицейских и тюрем. Во время пандемии бизнес Раттасеппа растет как на дрожжах. Но он не хочет озвучивать название китайской компании, с которой сотрудничает. В нынешних условиях это большая коммерческая тайна. «Мы получаем из Китая товары, который для нас упаковывают всего за сутки. У них там склад на 5 тысяч квадратных метров. Наготове грузовики. И если в конце дня мы называли число, то за 24 часа товар был уже в аэропорту. Дальше его принимает DHL и доставляет нам. Да, оборот сейчас немного снизился, но потенциал сохраняется. Это где то 200 тысяч в сутки», - говорит он.

За дверями офиса Раттасеппа сегодня предположительно стоят важные чиновники. А номер телефона самого министра Яака Ааба стоит в смартфоне мужчины на быстром наборе. «Без разницы на какой склад ты сегодня не зашел бы в Китае - там везде сейчас очередь на месяц вперед. Ну, если только ты крупнейший поставщик. Факт в том, что в Китае дела решаются иначе - клади на стол дипломат с деньгами и загружайся», - говорит Ратассепп.

По словам бизнесмена, к сожалению Эстония еще не умеет вести подобные дела с Китаем. У нас почему то считается дурным тоном идти на встречу с кошельком. «Почему мы остаемся без товара? Простой пример - выиграли тендер, организовали транспорт, отправили в Китай письма, уточнили есть ли наш товар. Ответили, что да. Но как только говоришь отправлять, товар уже продали. И это сейчас неоднократно происходит», - констатирует бизнесмен, по словам которого, каждая из поставок, о которой писали местные СМИ, проваливалась из-за несовершенной предоплаты. «Мы должны считаться с тем, что сейчас весь мир закупается в Китае. И если придет тот, кто заплатит на цент больше и сразу положит деньги на стол, тот и загрузит товар. Тактика простая», - отмечает Ратассепп.

Впрочем он далеко не единственный предприниматель, который обогащается на масках. В этот бизнес уже окунулись Урмас Сырумаа, Индрек Рахумаа и многие другие бизнесмены, которые ведут дела с Китаем относительно средств индивидуальной защиты.

Автор передачи задается вопросом: почему мы должны кормить Китай, заказывая оттуда маски, платить за них десятки миллионов евро и переплачивать чуть ли не в десять раз? Ведь мы могли бы запустить производство масок, где-нибудь у нас в Эстонии.

В Силламяэ работает фабрика защитных масок и респираторов, где производится до 10 тысяч масок в день. Изготавливают их практически вручную. А вот в мире уже давно существует техническое оснащение, благодаря которому можно изготавливать до 60 тысяч масок ежедневно.

Китайские конструкторы предлагают различные автоматические линии для производства масок, но сейчас данные машины практически невозможно приобрести. Возникает вопрос: смогут ли наши инженеры создать что-нибудь подобное? Специалисты утверждают, что создание такой машины с нуля обошлось бы в 200-250 000 евро. Речь не идет о какой-либо высокотехнологичной разработке, и наши инженеры без проблем справились бы с ее созданием. Правда, Китай продает механизированные линии по созданию защитных масок по цене от 30 до 160 тысяч евро, что дешевле. Но, поскольку технику в Китае сейчас сложно приобрести, подобную машину необходимо создавать здесь на месте.