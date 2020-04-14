Родственникам запрещено дотрагиваться до тел умерших от коронавируса, но попрощаться и похоронить все же можно

Еще недавно в социальных сетях распространялась история семьи, потерявшей в борьбе с коронавирусом близкого родственника. По словам родных, отправив в больницу пусть и очень пожилого человека, назад семья получила лишь урну с прахом. Бабушку увезли из палаты, пересыпанной хлоркой, в нескольких мешках для перевозки тел. Попрощаться не дали, только выдали прах. О том, что взглянуть на тело умершего от коронавируса деда до его кремации не разрешили никому из родственников, написал в редакцию Postimees и один из его саареских читателей: «Как я могу быть уверенным в том, что нам выдали прах именно нашего деда?»

Кремация при коронавирусе действительно является предпочтительной формой похорон, но в ответ на запрос Rus.Postimees Департамент здоровья уточнил, что никто не запрещает и традиционных похорон в гробах.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп объяснила, что для больниц и похоронных бюро разработана отдельная инструкция по обращению с телами умерших от коронавируса или тех, у кого есть хоть малейшее подозрение на заболевание коронавирусом.

Если человек умер в больнице, то при транспортировке на территории больницы необходимо соблюдать правила конкретного медицинского учреждения, используя средства индивидуальной защиты, с которым затем следует обращаться, как с отходами, представляющими угрозу заражения. Перед отправкой тела в морг из него необходимо удалить все трубки, катетеры и прочие медицинские принадлежности, необходимо минимизировать прикосновения и перемещения тела. Если есть вероятность того, что из тела будут выливаться естественные жидкости, его необходимо поместить в пластиковый мешок.

После того как тело поступает в похоронное бюро, необходимо по возможности избегать обычных в таких случаях процедур: мытья, расчесывания, бритья. Если без этого не обойтись, работникам бюро следует использовать средства индивидуальной защиты: от масок и перчаток, до защитных халатов и очков. Велено избегать бальзамирования тел, а по завершении подготовительных процедур холодильную камеру и помещение, где занимались телом, необходимо убирать и дезинфицировать – вплоть до дверей, дверных ручек и всех имеющихся поверхностей.

Если родственники настаивают на похоронах в гробу, тем более, хотят его открыть, а, напомним, что это не запрещено, хотя предпочтительной является кремация, то работники похоронного бюро обязаны предупредить и предотвратить моменты, когда родственники прикасаются к телу усопшего. За это похоронное бюро несет особую ответственность.