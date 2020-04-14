Родственникам запрещено дотрагиваться до тел умерших от коронавируса, но попрощаться и похоронить все же можно

Коронавирус уже унес в Эстонии 31 жизнь. По всему миру количество скончавшихся перевалило за отметку в 120 000 человек. В странах с большой смертностью родственникам запрещено участвовать в похоронах, в Эстонии, к счастью, до этого не дошло, но и ограничения, введенные у нас, причиняют дополнительную боль от постигшей утраты.
Еще недавно в социальных сетях распространялась история семьи, потерявшей в борьбе с коронавирусом близкого родственника. По словам родных, отправив в больницу пусть и очень пожилого человека, назад семья получила лишь урну с прахом. Бабушку увезли из палаты, пересыпанной хлоркой, в нескольких мешках для перевозки тел. Попрощаться не дали, только выдали прах. О том, что взглянуть на тело умершего от коронавируса деда до его кремации не разрешили никому из родственников, написал в редакцию Postimees и один из его саареских читателей: «Как я могу быть уверенным в том, что нам выдали прах именно нашего деда?»
Кремация при коронавирусе действительно является предпочтительной формой похорон, но в ответ на запрос Rus.Postimees Департамент здоровья уточнил, что никто не запрещает и традиционных похорон в гробах.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп объяснила, что для больниц и похоронных бюро разработана отдельная инструкция по обращению с телами умерших от коронавируса или тех, у кого есть хоть малейшее подозрение на заболевание коронавирусом.
Если человек умер в больнице, то при транспортировке на территории больницы необходимо соблюдать правила конкретного медицинского учреждения, используя средства индивидуальной защиты, с которым затем следует обращаться, как с отходами, представляющими угрозу заражения. Перед отправкой тела в морг из него необходимо удалить все трубки, катетеры и прочие медицинские принадлежности, необходимо минимизировать прикосновения и перемещения тела. Если есть вероятность того, что из тела будут выливаться естественные жидкости, его необходимо поместить в пластиковый мешок.
После того как тело поступает в похоронное бюро, необходимо по возможности избегать обычных в таких случаях процедур: мытья, расчесывания, бритья. Если без этого не обойтись, работникам бюро следует использовать средства индивидуальной защиты: от масок и перчаток, до защитных халатов и очков. Велено избегать бальзамирования тел, а по завершении подготовительных процедур холодильную камеру и помещение, где занимались телом, необходимо убирать и дезинфицировать – вплоть до дверей, дверных ручек и всех имеющихся поверхностей.
Если родственники настаивают на похоронах в гробу, тем более, хотят его открыть, а, напомним, что это не запрещено, хотя предпочтительной является кремация, то работники похоронного бюро обязаны предупредить и предотвратить моменты, когда родственники прикасаются к телу усопшего. За это похоронное бюро несет особую ответственность.
Таким образом, с телами людей, умерших от коронавируса, действительно обращаются особым образом. И после того, как человек умер, вирус остается жить в естественных жидкостях своей жертвы и представляет опасность для остальных. В больницах тела умерших готовят для отправки в похоронные бюро, которые завершают процесс погребения, советуясь с родственниками. Да, дотрагиваться до тела строго запрещено, но разрешается даже открыть крышку гроба. То есть вариант ошибки и выдачи чужих останков практически исключен. При организации похорон нужно помнить об ограничениях и отложить поминки до более спокойного времени. И, самое главное, читать такую информацию тяжело, но еще тяжелее бороться с паникой и эмоциями, которые возникают после того, как в социальных сетях пишут о сокрытии трупов и неподобающем обращении с родственниками и телами усопших.