Доктор Маргус Вийгимаа: коронавирус наносит серьезный ущерб здоровью сердца

- Кардиолог дает рекомендации, как сохранить здоровье сердца в разгар COVID-19
- При болезнях сердца сложнее оправиться от коронавируса
- Коронавирус поражает легкие и способствует бактериальному воспалению
Одними из главных факторов риска при заражении COVID-19 являются хронические заболевания сердца и проблемы с давлением, которые снижают способность организма бороться с вирусами и восстанавливаться после болезни. Поэтому во время эпидемии важно заботиться о сердце, замечать тревожные звоночки и не откладывать визит к врачу из-за страха перед вирусом, сказал профессор, научный руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа.
Коронавирус SARS-CoV является относительно новым, но, по словам Вийгимаа, в имеющейся к настоящему моменту научной литературе сказано, что гипертония или высокое кровяное давление увеличивает риск заболевания COVID-19 на десять процентов. Также установлено, что у пациентов с хронической гипертонией риск из-за коронавируса оказаться на интенсивном лечении в два раза выше.
«Хронические заболевания являются высокими факторами риска вирусных заболеваний», - отмечает кардиолог.
Риск увеличивают также диабет, болезни сердца и легких, а также рак. Хронические болезни влияют и на то, как хорошо организм справляется с вирусом. Например, при диагнозе COVID-19 диабет и болезни сердца увеличивают вероятность смерти до 12 раз.
Хронические заболевания увеличивают риск
«Одна из причин заключается в том, что хронические заболевания значительно снижают способность иммунной системы бороться с вирусами. Вторая причина — нанесенный хроническими заболеваниями вред организму. Постоянно повышенный уровень воспаления в организме начинает перегружать различные органы и снижать сопротивляемость организма. Людям, имеющим проблемы с сердцем или легкими, может быть значительно сложнее восстановиться после коронавируса», - объясняет Вийгимаа.
По словам кардиолога, крайне важно, чтобы люди с хроническими заболеваниями продолжали принимать лекарства. «Всемирная федерация сердца призывает людей с хроническими заболеваниями регулярно принимать лекарства и запастись ими минимум на два месяца», - говорит он.
Недавно в СМИ появилась информация, что популярное лекарство от давления увеличивает риск заболевания COVID-19. Речь идет о гипотезе, которая до сих пор не нашла подтверждения.
Европейское общество кардиологов, Международное общество артериальной гипертензии и Европейское общество по гипертонии сделали заявление, согласно которому пациентам с хроническими заболеваниями ни в коем случае нельзя прекращать плановое лечение. «Обострение заболевания или ухудшение самочувствия в любом случае увеличивают риск заболевания коронавирусом и необходимости интенсивной терапии», - говорит кардиолог.
Прежде всего, коронавирус поражает легкие и способствует бактериальной пневмонии, но на самом деле наносит ущерб и сердцу. «Установлено, что от коронавируса снижается сердечная функция, могут возникнуть сердечная недостаточность и опасная для жизни аритмия. Также увеличивается риск инфаркта. У пациентов были выявлены высокие маркеры воспаления, которые указывают на повреждения сердечно-сосудистой системы», - подтверждает Вийгимаа.
В Китае вспышка заболевания произошла раньше, благодаря чему госпитализированных пациентов успели тщательно обследовать. Согласно первоначальным результатам обследований, у 72 процентов госпитализированных пациентов маркеры поражения сердца были выше нормы. «Поэтому пациенты часто жалуются на слабость и изможденность», - отмечает врач.
Европейское общество кардиологов считает, что люди бояться обращаться к врачу из-за вспышки заболевания COVID-19. По их мнению, именно поэтому во многих странах количество обратившихся в отделение неотложной помощи пациентов с острым коронарным синдромом уменьшилось на 75 процентов.
«В действительности же проблем со здоровьем меньше не стало, люди просто надеются дотерпеть до конца эпидемии. Но это существенно увеличивает риск осложнений: чем вы дольше затягиваете с возможными проблемами сердца, тем выше вероятность внезапной смерти от инфаркта. Кроме того, оттягивание визита к врачу может привести к обширному повреждению сердца, которое можно было бы избежать, например, с помощью процедур зондирования и расширения артерий», - заявляет Вийгимаа.
В предынфарктном состоянии человек может чувствовать боль в груди во время физической нагрузки, которая после активных действий спадает. «В клинике Тартуского университета и в Северо-Эстонской региональной больнице продолжается прием пациентов с проблемами сердца и при необходимости человеку следует незамедлительно обратиться за помощью, - подтверждает кардиолог. - В больницах соблюдаются в требования безопасности и нуждающийся в помощи пациент не должен бояться заражения коронавирусом на приеме у врача».
Как избежать худшего и восстановиться больше болезни
Важно распознавать симптомы болезней сердца и вовремя обращаться к врачу. Инфаркт приводит к повреждению сердечной мышцы, при более легкой форме инфаркта функцию пораженной области берут на себя окружающие области, и сердце может адаптироваться. В худшем случае сердечная функция снизится настолько, что возникнет сердечная недостаточность и риск внезапной смерти. Этого можно избежать при своевременном визите к врачу и ведении здорового образа жизни.
Чтобы сердце и весь организм быстрее восстанавливались после инфаркта, надо регулярно выполнять кардиотренировки с умеренной нагрузкой. «Некоторые пациенты после инфаркта приобретают даже лучшую форму, чем до заболевания», - утверждает Вийгимаа.
Для тренировок хорошо подходят велосипед, быстрая ходьба, лыжи и плавание. Тренировка не должна быть интенсивной, но обязательно регулярной, так как физическая нагрузка помогает ускорить в организме восстановительные процессы.
Кроме того, по словам кардиолога, следует уменьшить потребление животных жиров и мяса, есть в достаточном количестве содержащие антиоксиданты овощи и фрукты, а также рыбу и орехи. Важно следить за тем, чтобы уровень холестерина не был слишком высоким, в противном случае это может привести к закупорке кровеносных сосудов.
По мнению кардиолога, на основании существующих математических моделей можно предсказать, что пик распространения коронавируса в Эстоним еще не наступил, но он может быть не таким сильным, как в других странах. «Меры чрезвычайного положения, безусловно, помогли предотвратить худшее. Если они продолжатся, можно ожидать, что через две-три недели ситуация начнет медленно улучшаться», - говорит Вийгимаа.