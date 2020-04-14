Доктор Маргус Вийгимаа: коронавирус наносит серьезный ущерб здоровью сердца

Коронавирус SARS-CoV является относительно новым, но, по словам Вийгимаа, в имеющейся к настоящему моменту научной литературе сказано, что гипертония или высокое кровяное давление увеличивает риск заболевания COVID-19 на десять процентов. Также установлено, что у пациентов с хронической гипертонией риск из-за коронавируса оказаться на интенсивном лечении в два раза выше.

«Хронические заболевания являются высокими факторами риска вирусных заболеваний», - отмечает кардиолог.

Риск увеличивают также диабет, болезни сердца и легких, а также рак. Хронические болезни влияют и на то, как хорошо организм справляется с вирусом. Например, при диагнозе COVID-19 диабет и болезни сердца увеличивают вероятность смерти до 12 раз.

Хронические заболевания увеличивают риск

«Одна из причин заключается в том, что хронические заболевания значительно снижают способность иммунной системы бороться с вирусами. Вторая причина — нанесенный хроническими заболеваниями вред организму. Постоянно повышенный уровень воспаления в организме начинает перегружать различные органы и снижать сопротивляемость организма. Людям, имеющим проблемы с сердцем или легкими, может быть значительно сложнее восстановиться после коронавируса», - объясняет Вийгимаа.

По словам кардиолога, крайне важно, чтобы люди с хроническими заболеваниями продолжали принимать лекарства. «Всемирная федерация сердца призывает людей с хроническими заболеваниями регулярно принимать лекарства и запастись ими минимум на два месяца», - говорит он.

Недавно в СМИ появилась информация, что популярное лекарство от давления увеличивает риск заболевания COVID-19. Речь идет о гипотезе, которая до сих пор не нашла подтверждения.

Европейское общество кардиологов, Международное общество артериальной гипертензии и Европейское общество по гипертонии сделали заявление, согласно которому пациентам с хроническими заболеваниями ни в коем случае нельзя прекращать плановое лечение. «Обострение заболевания или ухудшение самочувствия в любом случае увеличивают риск заболевания коронавирусом и необходимости интенсивной терапии», - говорит кардиолог.

Прежде всего, коронавирус поражает легкие и способствует бактериальной пневмонии, но на самом деле наносит ущерб и сердцу. «Установлено, что от коронавируса снижается сердечная функция, могут возникнуть сердечная недостаточность и опасная для жизни аритмия. Также увеличивается риск инфаркта. У пациентов были выявлены высокие маркеры воспаления, которые указывают на повреждения сердечно-сосудистой системы», - подтверждает Вийгимаа.

В Китае вспышка заболевания произошла раньше, благодаря чему госпитализированных пациентов успели тщательно обследовать. Согласно первоначальным результатам обследований, у 72 процентов госпитализированных пациентов маркеры поражения сердца были выше нормы. «Поэтому пациенты часто жалуются на слабость и изможденность», - отмечает врач.

Европейское общество кардиологов считает, что люди бояться обращаться к врачу из-за вспышки заболевания COVID-19. По их мнению, именно поэтому во многих странах количество обратившихся в отделение неотложной помощи пациентов с острым коронарным синдромом уменьшилось на 75 процентов.