Этот вид утомительной работы по дому может защитить организм от болезней

По словам психолога, который изучал человеческий мозг в течение 50 лет, когда мы гладим белье, наш мозг включает определенный защитный механизм, передает Kodustiil.
По словам немецкого психолога Нильса Бирбаумера, механизм защиты нашего мозга помогает бороться как со стрессом, так и со страхом.
Особый вид защитной деятельности выражается прежде всего в отключении мыслительного процесса. В этой фазе мозг работает, так сказать, на холостом ходу, защищая при этом организм и иммунную систему, пишет dailymail.co.uk.
«За 50 лет исследований я пришел к выводу, что значение мыслительной деятельности переоценено», - сказал Бирбаумер. Чтобы отключить мысли, ученый рекомендует гладить одежду.
По его словам, во время глажки фокусируется внимание и развиваются способности к творчеству. В то же время эта деятельность, которая многим кажется раздражающей, помогает расслабиться и создать эффективную защитную стену от болезней.