Этот вид утомительной работы по дому может защитить организм от болезней

По словам немецкого психолога Нильса Бирбаумера, механизм защиты нашего мозга помогает бороться как со стрессом, так и со страхом.

Особый вид защитной деятельности выражается прежде всего в отключении мыслительного процесса. В этой фазе мозг работает, так сказать, на холостом ходу, защищая при этом организм и иммунную систему, пишет dailymail.co.uk.

«За 50 лет исследований я пришел к выводу, что значение мыслительной деятельности переоценено», - сказал Бирбаумер. Чтобы отключить мысли, ученый рекомендует гладить одежду.