Министерство образования: ученики нуждаются в отдыхе и в период дистанционного обучения

Министерство образования и науки считает, что ученики нуждаются в отдыхе и в условиях дистанционного обучения, и призывает делиться хорошими идеями о том, чем в условиях чрезвычайного положения занять ребят на весенних каникулах, которые пройдут с 20 по 26 апреля. Интересные идеи о безопасном и интересном времяпрепровождении будут собраны на портале Teeviit.
"Ученики очень ждали весенних каникул, потому что дистанционное обучение требует от многих непривычных, серьезных усилий. Ученикам нужна пауза, чтобы изученное могло усвоиться, а также для того, чтобы подготовиться к концу учебного года, - сказала вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс. - Отдых в условиях чрезвычайного положения предполагает, что привычные способы проведения досуга могут быть недоступны, поэтому мы считаем необходимым предложить ребятам интересные возможности для времяпрепровождения".
Вице-канцлер похвалила ребят, которые придерживаются правила 2+2 и следуют призыву оставаться дома.
Министерство образования и науки вместе с другими министерствами и учреждениями призывает делиться интересными идеями о том, чем занять себя на каникулах. Идею или начинание можно предложить, заполнив форму на портале Teeviit, отправив ее по электронной почте - teeviit@teeviit.ee или поделиться своей идеей в соцсетях, использовав в посте хэштег #sisukasvaheaeg.