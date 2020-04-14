Министерство образования: ученики нуждаются в отдыхе и в период дистанционного обучения

"Ученики очень ждали весенних каникул, потому что дистанционное обучение требует от многих непривычных, серьезных усилий. Ученикам нужна пауза, чтобы изученное могло усвоиться, а также для того, чтобы подготовиться к концу учебного года, - сказала вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс. - Отдых в условиях чрезвычайного положения предполагает, что привычные способы проведения досуга могут быть недоступны, поэтому мы считаем необходимым предложить ребятам интересные возможности для времяпрепровождения".