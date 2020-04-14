Бразильский футболист скончался во время сеанса физиотерапии

"В понедельник утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о сеансах физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он восстанавливался после проблемы с коленом. За то короткое время, что он работал с нами, мы видели, что Тьяго был отличным парнем. Он упорно работал и ходил в церковь. Он собирался нам помочь. Мы все опечалены этими новостями", - приводит слова президента клуба Globo Esporte.