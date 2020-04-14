Бразильский футболист скончался во время сеанса физиотерапии

Футболист бразильского клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес погиб во время сеанса физиотерапии, передает Р-Спорт.
Инцидент произошел в понедельник, 13 апреля, в Флорианополисе, где 22-летний игрок восстанавливался от травмы.
"В понедельник утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о сеансах физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он восстанавливался после проблемы с коленом. За то короткое время, что он работал с нами, мы видели, что Тьяго был отличным парнем. Он упорно работал и ходил в церковь. Он собирался нам помочь. Мы все опечалены этими новостями", - приводит слова президента клуба Globo Esporte.
В последний раз Кортес выходил на поле 12 марта в матче бразильской Лиги Гаушу против клуба "Интер Санта Мария", после чего футболисты "Гуарани Баже" были распущены по домам из-за пандемии коронавируса.