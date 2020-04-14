Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 14 апреля.
Цифры растут
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1513 тестов на вирус COVID-19, из которых 3 процента, то есть 45 теста показали положительный результат. За последние сутки от вируса COVID-19 скончались 84-летняя жительница сааремааского дома призрения Südamehooldekodu, находившийся на лечении в Таллиннской центральной больнице 90-летний мужчина, в Куресаареской больнице — 90-летний мужчина и в Пярнуской больнице — 73-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса скончался 31 человек.
На сегодняшней пресс-конференции медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и старший врач-руководитель центра неотложной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктор Аркадий Попов заявил, что жители Эстонии должны быть готовы к тому, что они потеряют еще людей из-за коронавируса.
Жители Эстонии воспринимают коронавирус как прямую угрозу и не торопятся с выходом из чрезвычайного положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.
В конце прошлой недели профессор Тартуского университета Пярт Петерсон, специалист в молекулярной иммунологии, отправил коллеге радостное письмо: «Получилось!»
Родившийся в Пярну, но почти всю жизнь проживший в Италии доктор Хайк Зариан (37 лет) наблюдает за развитием европейского коронавируса из самого эпицентра.
Коронавирус уже унес в Эстонии 31 жизнь. По всему миру количество скончавшихся перевалило за отметку в 120 000 человек. В странах с большой смертностью родственникам запрещено участвовать в похоронах, в Эстонии, к счастью, до этого не дошло, но и ограничения, введенные у нас, причиняют дополнительную боль от постигшей утраты.
По словам профессора и научного руководителя кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Маргуса Вийгимаа, одними из главных факторов риска при заражении COVID-19 являются хронические заболевания сердца и проблемы с давлением, которые снижают способность организма бороться с вирусами и восстанавливаться после болезни.
Экономическая ситуация
В течение первой недели самые большие выплаты от Кассы страхования от безработицы получили крупнейший торговый центр столицы, сеть спа-центров, завод по изготовлению дверей и сеть казино, работой которой руководит Урве Пало. Всего на выплаты подавших ходатайство предприятиям было потрачено 20 млн евро.
Нехватка рабочей силы грозит парализовать крупнейший промышленный концерн Эстонии.
В последние недели страны по всему земному шару, включая и Эстонию, столкнулись с острым дефицитом средств индивидуальной защиты. Сегодня в этот бизнес не решился окунуться разве что ленивый. Кто же не захочет заполучить кусочек такого пирога? Катрин Луст пообщалась с одним из предприимчивых молодых людей, который обернул кризис в свою пользу.
Европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), являющаяся компонентом стоимости выдаваемых в Эстонии банковских кредитов, в условиях кризиса начала быстро расти, однако ее переход в область положительных значений пока считается маловероятным.
Распространение коронавируса поставило в сложную ситуацию как работодателей, так и работников. Однако даже в условиях кризиса нельзя урезать зарплаты сотрудников, если для них все еще есть работа.
События в Эстонии и в мире
Сегодня КаПо представила свой ежегодник. Пресс-конференция началась в 10 часов. В презентации приняли участие гендиректор КаПо Арнольд Синисалу и пресс-секретарь организации Харрис Пуусепп.
Сегодня в 12:00 состоялась традиционная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья и Министерства образования и науки рассказали о нынешней ситуации в стране. Было объявлено, что дистанционное обучение завершится 15 мая.
В Москве система тестирования на коронавирус превратилась в «бутылочное горлышко». Медики говорят, что точность тестов - 70-80%, а чиновники жалуются, что лаборатории не справляются с потоком тестов. В итоге в Москве перестраивается вся система обращения врачей с больными с вирусной пневмонией.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая волна коронавируса может возникнуть на основе «глобальной взаимосвязанности». По его словам, которые приводит NEWSru со ссылкой на «Интерфакс», коронавирус распространяется быстро, и он в десять раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.
В течение нескольких дней россияне, живущие в Италии, предлагали знакомым итальянцам записать и опубликовать в соцсетях благодарность России и президенту Владимиру Путину за гуманитарную помощь в обмен на деньги. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.
Эстонское общество териологии выступило с заявлением, что распространяющиеся в медиа утверждения, что летучие мыши виновны в эпидемии коронавируса, ошибочны. Нет никаких причин боятся летучих мышей или причинять им вред.
Ученые Австралии и Тайваня обнаружили в Индии штамм коронавируса, чья мутация повлияла на то, как вирус соединяется с клетками человеческого организма. Это открытие может помешать нынешним планам по разработке вакцины.
Один из побеседовавших с Tartu Postimees таксистов, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что частенько видит людей, которые плевать хотели на требования чрезвычайного положения.
В Испании для борьбы с распространением коронавируса ввели программу «Ноев ковчег».