Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Цифры растут

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1513 тестов на вирус COVID-19, из которых 3 процента, то есть 45 теста показали положительный результат. За последние сутки от вируса COVID-19 скончались 84-летняя жительница сааремааского дома призрения Südamehooldekodu, находившийся на лечении в Таллиннской центральной больнице 90-летний мужчина, в Куресаареской больнице — 90-летний мужчина и в Пярнуской больнице — 73-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса скончался 31 человек.

На сегодняшней пресс-конференции медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и старший врач-руководитель центра неотложной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктор Аркадий Попов заявил, что жители Эстонии должны быть готовы к тому, что они потеряют еще людей из-за коронавируса.

Жители Эстонии воспринимают коронавирус как прямую угрозу и не торопятся с выходом из чрезвычайного положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.

В конце прошлой недели профессор Тартуского университета Пярт Петерсон, специалист в молекулярной иммунологии, отправил коллеге радостное письмо: «Получилось!»

Родившийся в Пярну, но почти всю жизнь проживший в Италии доктор Хайк Зариан (37 лет) наблюдает за развитием европейского коронавируса из самого эпицентра.

Коронавирус уже унес в Эстонии 31 жизнь. По всему миру количество скончавшихся перевалило за отметку в 120 000 человек. В странах с большой смертностью родственникам запрещено участвовать в похоронах, в Эстонии, к счастью, до этого не дошло, но и ограничения, введенные у нас, причиняют дополнительную боль от постигшей утраты.

По словам профессора и научного руководителя кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Маргуса Вийгимаа, одними из главных факторов риска при заражении COVID-19 являются хронические заболевания сердца и проблемы с давлением, которые снижают способность организма бороться с вирусами и восстанавливаться после болезни.

Экономическая ситуация

В течение первой недели самые большие выплаты от Кассы страхования от безработицы получили крупнейший торговый центр столицы, сеть спа-центров, завод по изготовлению дверей и сеть казино, работой которой руководит Урве Пало. Всего на выплаты подавших ходатайство предприятиям было потрачено 20 млн евро.

Нехватка рабочей силы грозит парализовать крупнейший промышленный концерн Эстонии.

В последние недели страны по всему земному шару, включая и Эстонию, столкнулись с острым дефицитом средств индивидуальной защиты. Сегодня в этот бизнес не решился окунуться разве что ленивый. Кто же не захочет заполучить кусочек такого пирога? Катрин Луст пообщалась с одним из предприимчивых молодых людей, который обернул кризис в свою пользу.

Европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), являющаяся компонентом стоимости выдаваемых в Эстонии банковских кредитов, в условиях кризиса начала быстро расти, однако ее переход в область положительных значений пока считается маловероятным.