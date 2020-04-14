Владелец топ-ресторанов: 25 млн евро на весь туризм – это смешно

«Сумма мала, нуждающихся в помощи огромное количество, в то же время государство не может увидеть разницу между концепциями, разработанными в Эстонии, и франшизами», - злится Сийманн, по словам которого, OKO составлял, конечно, кризисные планы, но, поскольку все меняется так быстро, все планы рано или поздно летели ко всем чертям, пишет Äripäev.

В качестве плюса Сийманн назвал то, что он отделит зерна от плевел и уже показал, насколько сильна команда ОКО, поскольку и в трудные времена от них не ушел ни один работник.

В сеть ОКО входят рестораны Tuljak, Paju Villa и Noa.

Правительство решило в начале апреля, что поддержит предприятия туристического сектора с помощью EAS в объеме 25 миллионов евро.